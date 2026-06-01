世界ボクシング協会（ＷＢＡ）は５月３１日（日本時間６月１日）、ＷＢＡ世界バンタム級王者・堤聖也（３０）＝角海老宝石＝を休養王者とし、休養王者だったアントニオ・バルガス（２９）＝米国＝を正規王者とすることを発表した。

ＷＢＡは、医学的、法的、またはその他の正当な理由によりタイトルを防衛できない場合に休養王者の地位を与えることを規定している。堤陣営が提出した書類（ＷＢＡ医療委員会が評価した医療報告書を含む）を検討した結果、「堤選手に最長６か月の期間、休養王者の地位を与える十分な根拠があると判断した」との声明を出した。

堤は２０２４年１０月に当時のＷＢＡ同級王者・井上拓真（大橋）に判定勝ちし、王座を獲得。昨年１２月に当時の暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）に判定勝利し、２度目の防衛に成功した。しかし、ドネア戦で鼻骨を骨折した影響で、４月に予定されていた当時の休養王者バルガスとの対戦を見送っていた。

正規王者となったバルガスは、６月１３日（同１４日）にＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーフライ級王者ジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国、帝拳＝との防衛戦に臨む。ＷＢＡは、この試合の勝者（引き分けの場合はバルガス）が試合後６か月以内に堤と団体内王座統一戦で対戦しなければならないと説明した。