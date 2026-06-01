喉の不調により活動休止中だったｔｉｍｅｌｅｓｚ・菊池風磨が１日、所属する「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」公式サイトなどを通じ、活動を再開することを発表した。順次番組の出演や収録に参加していく。

同社はこの日、４月２２日から「喉の不調が続いたため」休養中だった菊池について、活動の再開を報告した。

菊池は、グループの冠番組「ｔｉｍｅｌｅｓｚファミリア」（日テレ系）や、「タイムレスマン」（フジ系）だけでなく、フジ系「何か“オモシロいコト”ないの？」（木曜・深夜０時１５分）や、テレ朝系「騒音上等！！音鳴り部」（不定期放送）、ＴＯＫＹＯ ＦＭ「菊池風磨 ｈｏｕｒｓｚ」など個人でもレギュラー番組を多数抱えている。

菊池が自身初の音楽番組ＭＣを務める「夜の音 ―ＴＯＫＹＯ ＭＩＤＮＩＧＨＴ ＭＵＳＩＣ―」（火曜・深夜０時２４分）は活動休止に伴い、５月１２、１９日放送回は、ＳｉｘＴＯＮＥＳ・田中樹が代役を務めていた。

今後、レギュラー番組などの出演や収録への参加を順次再開していく。また、グループは全国ツアー中で、菊池は、愛知公演（５月１６、１７日）と静岡公演（同３０、３１日）を欠席していた。６月１２日から千葉・ららアリーナ東京ベイで開催される公演（１４日まで）でステージ復帰するとみられる。

以下、事務所発表全文

弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）活動再開に関するご報告

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

喉の不調により一時活動を休止しておりました弊社契約タレント菊池風磨につきまして、医師の判断、指導のもと本日6月1日(月)より活動再開させていただきますことをご報告申し上げます。

日頃より応援してくださっているファンの皆さま、ならびに関係各所の皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

引き続きご支援賜りますよう、お願い申し上げます。