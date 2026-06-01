タレントで歌手の上地雄輔が、３１日にＳＮＳを更新。歌舞伎俳優の中村橋之助、元乃木坂４６の女優・能條愛未の結婚披露宴に参加したことを報告した。

上地は自身のインスタグラムを更新。「俺、いつまで若手なんだ笑」とつづり、俳優の高橋英樹、市村正親、水谷豊ら豪華俳優陣と撮影したショットや、高橋由伸氏、高津臣吾氏、佐々岡真司氏と撮影した写真などを公開した。

橋之助との出会いなどを記し「くにお、あみさん 御両家の皆様、並びに各関係者の皆様、いらっしゃった方々、来れなかった方、会場ｓｔａｆｆや準備にご尽力された皆様 お疲れ様と有り難うございました 微力ではありますが、これからも応援し、何かあった時に助けられる男になれるよう頑張ります」とコメントした。

この投稿にファンからは「凄い豪華なメンツだね！素敵な時間過ごせたようでなにより」「すんごい人たち そこにいるゆうちゃん、まだまだ可愛く見える」「若手じゃないゆーちゃんが若手に見える面々ですね 豪華すぎる」「この人達の中に入ったら確かにゆーちゃんいつまでも若手だわ それだけ先輩方から可愛がられてるってことよ」「すごいメンバー！そして、芸能人と呼ばれる方々も、集合写真では、なんかフツーのヒトみたいに写ってるのがちょっと微笑ましかったり」などの声が寄せられている。