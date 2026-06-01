原因は自分にある。吉澤要人、キャスト陣のお風呂トークに入れず悔しがる 無口キャラ演じる苦労「どう見ていただくのか」
俳優の吉澤要人（原因は自分にある。）が6月1日、都内で行われたフジテレビ＆FODのドラマ『スピナーベイト』（30日からフジテレビ＆FODで放送、配信）の制作発表記者会見に登壇した。
吉澤は無口で異質な存在のの高橋泰人を演じた。役作りの質問が飛ぶと「口数が少ない役。スピナーベイトのメンバーと一緒にいる時も、しゃべらないことが多い。どういう人物か、どうスピナーベイトとか変わっているかをセリフがない中でどう見ていただくのかを考えました」と明かした。
【集合ショット】誇らしげな顔を浮かべる加藤清史郎＆吉澤要人ら豪華出演者
また、スピナーベイトのキャストたちは、ロケ先で誰と誰がお風呂に入っていたかをトーク。「皆さん、いつお風呂に行っていたんですか？」と確認すると、吉澤がいないシーンでのできごとだったことが発覚した。「俺が帰っちゃった後で、みんなが行っていたのかと思った。お風呂に入りたかった」と吉澤は悔しがり、主演の加藤清史郎は「大丈夫。俺もみんながお風呂に入っている間（撮影で）ずっと走っていた」と仲間であることを伝えていた。
『オッドタクシー』『シナントロープ』で知られる此元和津也氏の漫画『スピナーベイト』（幻冬舎コミックス）が原作。主人公が所属する抱月北高校フィッシング部の実態は、“スピナーベイト”と名乗る恐喝まがいの自警団だった。強引に犯罪を取り締まり、稼いだポイントによって絶対服従の序列が決定する。そんな組織だと知らずに入部してしまった平凡な高校生・三井宏太は、未だゼロポイントの序列最下位。そんなある日、町を震撼させる連続殺人事件が発生。なりゆきで犯人を追うことになった三井は、事件の渦中に放り込まれていく。事件を境にスピナーベイト内の序列も目まぐるしく変わり、歪に絡まっていく人間関係。他人事のように傍観していた三井は、事件の核心に迫るにつれ、次第に当事者として現実に向き合っていく。ヒエラルキーに縛られた少年たちの日常の裏で、巧妙に散りばめられた違和感が姿を現す、衝撃の青春クライム・サスペンスとなる。
会見には、駿河太郎、萩原護、奥野壮、高橋侃、桃児、吉村界人も参加した。
吉澤は無口で異質な存在のの高橋泰人を演じた。役作りの質問が飛ぶと「口数が少ない役。スピナーベイトのメンバーと一緒にいる時も、しゃべらないことが多い。どういう人物か、どうスピナーベイトとか変わっているかをセリフがない中でどう見ていただくのかを考えました」と明かした。
また、スピナーベイトのキャストたちは、ロケ先で誰と誰がお風呂に入っていたかをトーク。「皆さん、いつお風呂に行っていたんですか？」と確認すると、吉澤がいないシーンでのできごとだったことが発覚した。「俺が帰っちゃった後で、みんなが行っていたのかと思った。お風呂に入りたかった」と吉澤は悔しがり、主演の加藤清史郎は「大丈夫。俺もみんながお風呂に入っている間（撮影で）ずっと走っていた」と仲間であることを伝えていた。
『オッドタクシー』『シナントロープ』で知られる此元和津也氏の漫画『スピナーベイト』（幻冬舎コミックス）が原作。主人公が所属する抱月北高校フィッシング部の実態は、“スピナーベイト”と名乗る恐喝まがいの自警団だった。強引に犯罪を取り締まり、稼いだポイントによって絶対服従の序列が決定する。そんな組織だと知らずに入部してしまった平凡な高校生・三井宏太は、未だゼロポイントの序列最下位。そんなある日、町を震撼させる連続殺人事件が発生。なりゆきで犯人を追うことになった三井は、事件の渦中に放り込まれていく。事件を境にスピナーベイト内の序列も目まぐるしく変わり、歪に絡まっていく人間関係。他人事のように傍観していた三井は、事件の核心に迫るにつれ、次第に当事者として現実に向き合っていく。ヒエラルキーに縛られた少年たちの日常の裏で、巧妙に散りばめられた違和感が姿を現す、衝撃の青春クライム・サスペンスとなる。
会見には、駿河太郎、萩原護、奥野壮、高橋侃、桃児、吉村界人も参加した。