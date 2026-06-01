◇MLB ドジャース9ー1フィリーズ(日本時間6月1日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの山本由伸投手がフィリーズ戦で、今季5勝目。試合後、ロバーツ監督が山本投手を絶賛しました。

この日、山本投手は中6日での先発マウンド。序盤から球数が増え、6回を投げきらずに降板。6回途中104球無失点10奪三振となりました。

山本投手の制球については 「ストレートのコントロールがあまり良くなくて、それが原因でカウントが増えたと思う」と分析。「ダメージにはならなかったが、投球数は増えてしまった。だから彼を6回まで投げさせようと思っていたが、彼らにあまり無理をさせたくないので私はそうしたくなかった」と降板の意図を明かしました。

それでも「彼や翔平がベストの状態でなくても、5イニング以上無失点で投げられるのは、彼らの実力の証でもある」と賞賛したロバーツ監督。

さらに「彼はおそらく6回を乗り切る方法を見つけられたと思うけど、それがどんな代償を伴うのか心配だった。それは彼ら、特に本当に優れた選手たちのすごさを示すものだね。調子が良くないときでも、メジャーリーグの打者をどうやって打ち取るかを知っているんだ。たいていの場合、毎回完璧な準備ができているわけでもないので」と話しました。

また、5回、1アウト2、3塁のピンチの場面について「あそこまではそれほどストレスのかかるところはなかった。あそこは試合のターニングポイントだった」とコメント。結果カイル・シュワバー選手、トレー・ターナー選手を三振に仕留め無失点で乗り切りました。「山本が相手を巧みにかわして無傷で切り抜けたのは、まさにエースの証拠。それが彼のやり遂げたことでした」とし、「もし彼にもう少し球数が残っていたら、6回も乗り切れたかも知れませんが、それは次回への期待です」と思いを寄せました。