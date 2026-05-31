結婚相談所「Presia（プレシア）」が20代〜30代の婚活・恋活中の女性170人を対象に実施した意識調査によると、「交際経験ゼロの男性が結婚対象になる」と回答した人が78.8%に上り、圧倒的多数を占める結果となった。

【映像】“交際経験ゼロ男性”は結婚対象になるか（調査結果）

ニュース番組『わたしとニュース』では、視聴者からの意見を取り上げつつ、イラストエッセイストの犬山紙子氏とともに年齢と恋愛経験をめぐる本質について考えた。

冒頭の調査結果に対し、視聴者からは「これって交際ゼロの若い男だろ 交際ゼロの40-50歳の話じゃない」というコメントが寄せられた。

これについて、犬山氏は「婚活・恋活の時に若い女性を狙うと、それぐらい年上の（交際経験ゼロの）方は『いや、無理です』となるかもしれないけど、同世代の女性とかだったら、これだけで対象から外れることはないのでは」と語った。

また、徳永有美キャスターは「やっぱり個人個人の話になる。例えば、交際経験ゼロの40〜50歳の方は年齢を重ねてきた中で、どういう時間の過ごし方をされてきたのか。それをお互いが話し合ってオープンにしていくことで、『こういう理由があったのか』となる。そこで良いと思えば交際が始まる。そんなに上手くいかないのかな…」と話した。

これを聞いた犬山氏は「どうなんですかね…。そもそもマッチしにくいのもあるのかもしれない。でも、（40〜50歳で）交際経験ゼロというのは関係ない気がする」とした。

一方で徳永キャスターは「でも正直、若い方が交際ゼロというのはイメージがつくけど、40〜50歳で交際経験ゼロと聞いたら、これまで何をどうしていたのでしょうか？とは思う。『仕事をバリバリやっていた』とか『恋愛が怖くて手が出せなかった』と正直に言ってくれた上で話ができたら、その先があるのかなと思う」と率直に語った。

これに犬山氏は「そもそも恋愛に興味がない、恋愛をしたくない人もいるので、40〜50歳で交際経験ゼロでも何ら問題があることでもないと思う。これまで恋愛したいと思っていたにもかかわらず、交際できなかった裏には、傷つくのが怖かったのか、間違ったアプローチをしてしまったのか、何かに一生懸命でそれどころじゃなかったのか…。でもそれで責められるいわれはないとは思う」と持論を述べた。

（『わたしとニュース』より）