牧野フライス製作所<6135.T>が大幅続伸し、上場来高値を更新した。ＳＭＢＣ日興証券が前週末５月２９日付で、牧野フの投資評価を３段階で真ん中の「２」から最上位の「１」に引き上げた。目標株価は９７００円から１万９４００円と大幅に増額修正している。牧野フを巡っては、ニデック<6594.T>が過去に買収を提案した際、ホワイトナイトとして現れたアジア系ファンドのＭＢＫパートナーズが政府の勧告を背景にＴＯＢ（株式公開買い付け）を取り下げ、その後、日本産業推進機構（ＮＳＳＫ）が買収に向けた初期的提案を行ったことが明らかとなった。ＳＭＢＣ日興証券は牧野フについて同業他社と比べて割安感が強く、一連のＴＯＢ提案を受け資本効率への危機感が高まり、ディスカウントされてきたバリュエーションは縮小に向かうと想定。同証券は牧野フの２８年３月期の営業利益予想を２５５億円から３２４億円に増額修正している。



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出所：MINKABU PRESS