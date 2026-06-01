「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１日午後１時現在でフジクラ<5803.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



フジクラは５日続落と下値模索が続いている。５月１４日に発表した２７年３月期の業績見通しは本業のもうけを示す営業利益段階で前期比１２％増の２１１０億円予想と２ケタ成長を予想したが、コンセンサス未達とされ大きく売り込まれた。時価は値ごろ感からの買い戻しや押し目買いが観測されるなど強弱観が対立している。個人投資家の物色人気は根強いものの、皮肉にもそれを裏打ちする形で急増する信用買い残が株価を重くしている。



出所：MINKABU PRESS