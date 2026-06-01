扶桑化学工業<4368.T>は４日ぶり反発。ＳＢＩ証券が５月２９日付で投資判断「買い」を継続した上で目標株価を４０００円から８５００円へ大幅に引き上げており、これが材料視されている。



証券会社の見立てでは扶桑化学の２７年３月期業績を売上高８７４億円、営業利益２５１億円とし、企業側の予想値（売上高８５８億円、営業利益２４３億円）を上回る見通しを示した。先端半導体（主にロジック向け）の需要が強いと考え、電子材料事業の上振れを見込んだ。カタリストは第１四半期決算が通期計画に対して進捗度が高い場合とし、ダウンサイドリスクはその逆とした。



出所：MINKABU PRESS