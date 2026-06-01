TUBE40周年記念ツアーを完走！ベストアルバムのタイトルになぞらえ“White”と“Blue”の2部で構成

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TUBEの4年ぶりの全国ツアー『TUBE LIVE AROUND 2025-2026 Keep On Sailin’』の最終公演が、5月31日に沖縄・那覇文化芸術劇場なはーと大劇場で開催された。

■TUBEオフィシャルプレイリストが公開

今回の全国ツアーは、2025年7月6日に地元・厚木市文化会館の公演を皮切りにスタート。2026年5月31日の那覇文化芸術劇場なはーと大劇場のファイナルまで、約11ヵ月の間に全国40公演、約8万人の観客を動員した。

2025年にリリースされた最新ベストアルバム『All Singles TUBEst -Blue- & -White-』のタイトルになぞらえ、現在から過去へと時代を遡るセットリストを元に、現在から2000年までの前半を“White”、1999年から1985年までの後半“Blue”をとした2部構成で、約2時間半に及ぶライブが展開された。

2025年の最新作「同じ空の下で」から始まり、「涙を虹に」「月と太陽」など、前半では9曲を披露。後半は、次第に熱を帯びてきたファンの歓声とともに、「きっとどこかで」「夏を待ちきれなくて」「あー夏休み」など、“TUBE＝夏”というイメージを作り上げた楽曲をファンとともに熱唱するなど、ファンと一体となるライブを届けた。

アンコールでは「Dance With You」から「シーズン・イン・ザ・サン」を立て続けに披露し、最後はデビューシングルでもある「ベストセラー・サマー」と2ndシングル「センチメンタルに首ったけ」のマッシュアップでラストを飾り、熱気に包まれながらフィナーレを迎えた。

この全国ツアーを終えたTUBEは、8月8日に初の夏フェスへの出演となる『LuckyFes’26』に初登場し、9月5日には夏恒例の横浜スタジアム公演『TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2026』を開催する。

そして6月1日からは、今回の全国ツアーのセットリストで構成されたオフィシャルプレイリストが公開となった。

■関連リンク

『TUBE LIVE AROUND 2025-2026 Keep On Sailin’』セットリスト

https://tube.lnk.to/V70Pi7

TUBE OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/TUBE/