『Venue101 EXTRA』第3弾出演アーティスト発表！超ときめき♡宣伝部、B&ZAI、ME:Iが決定

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『Venue101 EXTRA』の第3弾出演アーティストが発表された。

■公開収録の観覧申込みを受付中

毎週土曜23時、NHK101スタジオから生放送の音楽番組『Venue101』。「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストが、楽しく・熱くライブを届けている。このたび、101スタジオを飛び出し、『Venue101 EXTRA』と題してNHKホールでの公開収録を実施する。

第3弾として出演発表されたアーティストは、超ときめき♡宣伝部、B&ZAI、ME:Iの3組。

なお、観覧申込みの詳細は、NHKホームページのイベント・インフォメーションを参照しよう。

メイン写真：超ときめき♡宣伝部

■イベント情報

『Venue101EXTRA』公開収録予定

06/27（土）東京・NHKホール

18:00開場 19:15開演 21:30終演予定

観覧申込締切：06/02（火）23:59

放送予定：未定 ※決まり次第、番組ホームページなどで発表

出演：アイナ・ジ・エンド、＝LOVE、NCT WISH、超ときめき♡宣伝部、 NEXZ、B&ZAI、FRUITS ZIPPER、ME:I、Mega Shinnosuke ※五十音順

司会：濱家隆一（かまいたち） 生田絵梨花

■関連リンク

観覧申込みの詳細はこちら ※NHKイベント・インフォメーション

http://nhk.jp/event

『Venue101』番組サイト

https://one.nhk/venue101

■【画像】第3弾出演アーティスト、番組キービジュアル