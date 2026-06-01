1日14時現在の日経平均株価は前週末比553.06円（0.83％）高の6万6882.56円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は395、値下がりは1135、変わらずは26と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を788.44円押し上げている。次いでキオクシア <285A>が149.71円、東エレク <8035>が100.57円、村田製 <6981>が61.14円、リクルート <6098>が49.28円と続く。



マイナス寄与度は126.31円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、アドテスト <6857>が111.03円、イビデン <4062>が78.78円、豊田通商 <8015>が34.19円、中外薬 <4519>が26.45円と続いている。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、サービス、金属製品、ガラス・土石と続く。値下がり上位には鉱業、輸送用機器、医薬品が並んでいる。



※14時0分7秒時点



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