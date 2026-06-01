アミューズとSTARSHIPが共同マネジメント 7人組ボーイズグループ・AEN始動
日本を代表する総合エンターテインメント企業のアミューズと、MONSTA XやIVEなどのグローバルグループを輩出する韓国のSTARSHIP ENTERTAINMENTが、共同で新人ボーイズグループ・AEN（読み：エイエン）をマネジメントする大型プロジェクトを始動させる。
【画像】爽やか！カジュアルスタイルのAEN
AENは、2025年にSTARSHIP ENTERTAINMENTが実施した自社の練習生によるオーディションプログラム『Debut's Plan』で注目を集めたメンバーを中心に、日本人3人、韓国人4人で構成された7人組ボーイズグループ。日韓の代表的なアーティストマネジメント会社が強固なタッグを組む異例の体制で、アジアから世界へと活躍する次世代のグローバルグループとして活動を展開する予定だ。
グループの本格始動に先駆け、6月27日に東京・SGCホール有明にて、AENのグリーティングショーケースを開催することが決定。グループにとって初めてのステージとなる。演出を手がけるのは、細部へのこだわりと構成力に定評があり、独特な世界観が国内外で高い評価を受けている、ダンサー・コレオグラファー・演出家のSeishiro氏が担当する。
同イベントでは、抽選で3000人を完全無料招待する。さらに、入場者には「グリーティングショーケース限定グループトレーディングカード」1枚がプレゼントされる。終演後にはメンバーと間近で触れ合える「ハイタッチ会」への参加も可能だ。また、当日会場でファンクラブに入会すると、入場時とは別絵柄の「トレーディングカードセット（7枚）」を、メンバーから直接もらえる「お渡し会」への参加も可能となる。
■『AEN Greeting Showcase “First Encounter”』
日時：6月27日（土） 14:00開場／15:00開演
会場：東京・SGCホール有明
【画像】爽やか！カジュアルスタイルのAEN
AENは、2025年にSTARSHIP ENTERTAINMENTが実施した自社の練習生によるオーディションプログラム『Debut's Plan』で注目を集めたメンバーを中心に、日本人3人、韓国人4人で構成された7人組ボーイズグループ。日韓の代表的なアーティストマネジメント会社が強固なタッグを組む異例の体制で、アジアから世界へと活躍する次世代のグローバルグループとして活動を展開する予定だ。
同イベントでは、抽選で3000人を完全無料招待する。さらに、入場者には「グリーティングショーケース限定グループトレーディングカード」1枚がプレゼントされる。終演後にはメンバーと間近で触れ合える「ハイタッチ会」への参加も可能だ。また、当日会場でファンクラブに入会すると、入場時とは別絵柄の「トレーディングカードセット（7枚）」を、メンバーから直接もらえる「お渡し会」への参加も可能となる。
■『AEN Greeting Showcase “First Encounter”』
日時：6月27日（土） 14:00開場／15:00開演
会場：東京・SGCホール有明