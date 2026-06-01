timelesz菊池風磨、活動再開を発表「医師の判断、指導のもと」 4月下旬から喉の不調により一時活動を休止していた【報告全文】

timelesz菊池風磨、活動再開を発表「医師の判断、指導のもと」 4月下旬から喉の不調により一時活動を休止していた【報告全文】