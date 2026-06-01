timelesz菊池風磨、活動再開を発表「医師の判断、指導のもと」 4月下旬から喉の不調により一時活動を休止していた【報告全文】
喉の不調により一時活動を休止していたtimeleszの菊池風磨（31）が1日から、活動を再開することが発表された。同日、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで伝えられた。
【写真】楽しそう！逞しい腕チラリな菊池風磨
公式サイトでは「喉の不調により一時活動を休止しておりました弊社契約タレント菊池風磨につきまして、医師の判断、指導のもと本日6月1日(月)より活動再開させていただきますことをご報告申し上げます」と報告。「日頃より応援してくださっているファンの皆さま、ならびに関係各所の皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます」とした。
菊池をめぐっては4月22日に同サイトで、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することが伝えられ、5月16日と17日の同グループ愛知公演、同30日と5月31日の静岡公演への出演を見合わせていた。
今月には12〜14日に千葉・ららアリーナ東京ベイでの公演が控えている。
■報告全文
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
喉の不調により一時活動を休止しておりました弊社契約タレント菊池風磨につきまして、医師の判断、指導のもと本日6月1日(月)より活動再開させていただきますことをご報告申し上げます。
日頃より応援してくださっているファンの皆さま、ならびに関係各所の皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。
引き続きご支援賜りますよう、お願い申し上げます。
2026年6月1日
株式会社STARTO ENTERTAINMENT
【写真】楽しそう！逞しい腕チラリな菊池風磨
公式サイトでは「喉の不調により一時活動を休止しておりました弊社契約タレント菊池風磨につきまして、医師の判断、指導のもと本日6月1日(月)より活動再開させていただきますことをご報告申し上げます」と報告。「日頃より応援してくださっているファンの皆さま、ならびに関係各所の皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます」とした。
今月には12〜14日に千葉・ららアリーナ東京ベイでの公演が控えている。
■報告全文
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
喉の不調により一時活動を休止しておりました弊社契約タレント菊池風磨につきまして、医師の判断、指導のもと本日6月1日(月)より活動再開させていただきますことをご報告申し上げます。
日頃より応援してくださっているファンの皆さま、ならびに関係各所の皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。
引き続きご支援賜りますよう、お願い申し上げます。
2026年6月1日
株式会社STARTO ENTERTAINMENT