70歳アグネス・チャン、三つ編みの“おさげヘア”披露に反響「若々しくて可愛い」「お似合いです」
歌手でタレントのアグネス・チャン（70）が5月31日、自身のSNSを更新。三つ編みのおさげ姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「若々しくて可愛い」三つ編みのおさげヘアを披露したアグネス・チャン
アグネスは「今日孫はバレエ発表会の為に、お嫁さんが孫の髪を三つ編みにしました。そうしたら『ナイナイもママも三つ編みしましょうよ』と言われて、恥ずかしながら私も三つ編みしました。お嫁さんも！三人でそのまま出かけました ちょっと勇気が必要でしたよ でも孫が喜んでくれれば、それで幸せでした」と三世代でこの髪型で出かけたことを報告し、爽やかな笑顔を見せる自身の写真を投稿した。
ファンからは「アグネスさん若々しくて可愛い好き」「とても可愛いですね 似合ってますよ♪」「お似合いです」「アグネスさん、可愛い過ぎる」などの声が寄せられている。
【写真】「若々しくて可愛い」三つ編みのおさげヘアを披露したアグネス・チャン
アグネスは「今日孫はバレエ発表会の為に、お嫁さんが孫の髪を三つ編みにしました。そうしたら『ナイナイもママも三つ編みしましょうよ』と言われて、恥ずかしながら私も三つ編みしました。お嫁さんも！三人でそのまま出かけました ちょっと勇気が必要でしたよ でも孫が喜んでくれれば、それで幸せでした」と三世代でこの髪型で出かけたことを報告し、爽やかな笑顔を見せる自身の写真を投稿した。
ファンからは「アグネスさん若々しくて可愛い好き」「とても可愛いですね 似合ってますよ♪」「お似合いです」「アグネスさん、可愛い過ぎる」などの声が寄せられている。