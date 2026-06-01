STARTO ENTERTAINMENTは1日、公式サイトで、のどの不調で休養していたtimelesz菊池風磨（31）が同日から復帰することを発表した。グループは全国ツアー「We're timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM」を開催中で、菊池は12日から始まる千葉公演から参加する。

公式サイトでは「喉の不調により一時活動を休止しておりました弊社契約タレント菊池風磨につきまして、医師の判断、指導のもと本日6月1日(月)より活動再開させていただきますことをご報告申し上げます。日頃より応援してくださっているファンの皆さま、ならびに関係各所の皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と記載された。

菊池は4月22日にのどの不調で一定期間の活動休止を発表した。発表時「医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました。1日も早く万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります」と報告されていた。

菊池の休養時は、MCを務める日本テレビ系「夜の音−TOKYO MIDNIGHT MUSIC−」は、SixTONES田中樹や、timelesz原嘉孝が代理出演していた。