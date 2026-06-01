歌舞伎俳優の市川團十郎(48)が5月30日に更新したブログで、長女で日本舞踊の名跡・四代目市川ぼたんとして活動する堀越麗禾(14)が修学旅行から帰ってきたことを投稿した。



【写真】無事に帰宅、美人ぶりにファン「パパとママのいいとこどり」

團十郎はブログのタイトルを「おかえり」とし、「修学旅行から帰宅したみたい、、おかえり」と、ぼたんの写真を添えて投稿した



ブログ読者から「麗禾さんお帰りなさい 修学旅行は良き思い出になりますね」「大人っぽくなりましたね 素敵な女性」「れいかちゃん、おはようございます おかえりなさい 今日も笑顔溢れる素敵な一日になりますように 感謝」「麗華ちゃん、お母さまにも似てらっしゃるけれど 團十郎さんにも似てらっしゃる 目力が強い! 美人ですね」「「益々 美人さんに パパさんにもママさんにも似てますものね」「麻央さん似で美人と可愛らしさが溢れてますね」「麗禾ちゃんおかえりなさい 修学旅行だったんですね 團十郎さんと麻央さんの良いとこ取りで本当に美人さんですね カレー食べてゆっくりしてね」などと無事に帰宅したことに安堵する声が多々届いている。



（よろず～ニュース編集部）