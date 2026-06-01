『豊臣兄弟！』荒木村重＆黒田官兵衛登場！演じるキャストに朝ドラファン歓喜「テルヲー!!ヨシヲー!!」「親子再会」
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第21回「風雲！竹田城」が5月31日に放送され、荒木村重と黒田官兵衛が登場。人気武将を演じるキャストに対して、ネット上には「テルヲー!!ヨシヲー!!」「親子再会」「再共演はアツい」といった声が相次いだ。
【写真】朝ドラにも出演した倉悠貴演じる官兵衛 第21回「風雲！竹田城」より
秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野）は、村重（トータス松本）に代わって織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略に当たる。難しい任務と思われたが、村重の仲介で出会った姫路城代の官兵衛（倉悠貴）が、見事な手腕で播磨の国衆を織田方につけてみせるのだった。
そんな第21回では、秀吉と小一郎、半兵衛が村重を通じて官兵衛を紹介される場面が描かれる。5人が一堂に会する様子が映し出されると、視聴者は村重役の松本と官兵衛役の倉に注目。
本作の脚本家、八津弘幸は2020年放送の杉咲花主演の連続テレビ小説『おちょやん』（NHK総合）の脚本も手がけていて、その作品では松本がヒロインの父・テルヲを演じ、倉はヒロインの弟・ヨシヲを演じていた。
かつて親子を演じた松本と倉の共演に対して、ネット上には「テルヲー!!ヨシヲー!!」「おちょやんファン歓喜」「親子再会やん!!」「倉悠貴とトータス松本の再共演はアツい」などの反響が続出。
また第21回で主演の仲野が父・中野英雄と親子共演したことから「そっかテルヲとヨシヲも親子共演（笑）」「テルヲ・ヨシヲ親子共演もアツい」といった投稿も集まっていた。
【写真】朝ドラにも出演した倉悠貴演じる官兵衛 第21回「風雲！竹田城」より
秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野）は、村重（トータス松本）に代わって織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略に当たる。難しい任務と思われたが、村重の仲介で出会った姫路城代の官兵衛（倉悠貴）が、見事な手腕で播磨の国衆を織田方につけてみせるのだった。
本作の脚本家、八津弘幸は2020年放送の杉咲花主演の連続テレビ小説『おちょやん』（NHK総合）の脚本も手がけていて、その作品では松本がヒロインの父・テルヲを演じ、倉はヒロインの弟・ヨシヲを演じていた。
かつて親子を演じた松本と倉の共演に対して、ネット上には「テルヲー!!ヨシヲー!!」「おちょやんファン歓喜」「親子再会やん!!」「倉悠貴とトータス松本の再共演はアツい」などの反響が続出。
また第21回で主演の仲野が父・中野英雄と親子共演したことから「そっかテルヲとヨシヲも親子共演（笑）」「テルヲ・ヨシヲ親子共演もアツい」といった投稿も集まっていた。