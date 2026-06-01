タレント上沼恵美子（71）が1日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。「ちょっとびっくりする話あるねん」と切りだした。

「昨日変な夢見たの」と上沼。「若かったの…17、18歳で私がアイドルみたいな。設定はうれしいんだけど、仕事でてんてこ舞いしててる夢だった」とあらすじを語った。

そんな夢を見る中、「実は明け方、ベッドから落ちましてん」と告白した。「夢の中で動かなあかん…って動作をそのままして、ステ〜ン！と落ちたんですよ。そしたら、すー（愛犬・すもも）がびっくりしてた！ドーンと落ちたから」と振り返った。

寝ぼけていたのか「私、落ちたのかどうか分からへんわ…と思いながらトイレ行って、また寝た」という。「朝あちこち痛いから、やっぱり落ちてんやね。イヤやわあ…気つけなあかんで〜」と自身に言い聞かせるように実感を込めた。

記憶をたどり、「手をついて落ちたわ。若いアイドルの私が疲れ果てて、スタッフが“大丈夫ですか？”って言うて、手を払いのけて“大丈夫です”って言うたときの動作で落ちた」と説明した。

「これはねえ…落ち込んだわ」と打ち明けた上沼。昔ベッドから落ちてテーブルの角で打ったときのアザも右目の上に残っていると吐露した。「もうベッドやめましょ？それか寝室全体をベッドにするか」と藤崎マーケット・田崎佑一に提案され、「そやね。ベッドも小っちゃいねん。すーちゃんと寝てるし。買うて？」とねだり、笑わせていた。