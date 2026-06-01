台風6号は1日、那覇市の南を北寄りに進んだ。沖縄や奄美にかなり接近した後、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがある。台風と前線の影響で断続的に非常に激しい雨が降る見込み。台風の接近は、全国各地で開催が予定されているイベントに多大な影響を及ぼしている。

31日には、那覇空港が「6月1日、台風により終日閉館となります」と閉館を発表。「国内線・国際線含む全館」を終日閉館とし、心配の声が集まっていた。

3日に鳥取・米子で「20thライヴサーキット“水”」の開催を予定しているポルノグラフィティは、「台風6号の接近に伴う影響が予想されておりますが、関係各所と連携の上、十分な安全対策を講じながら、現時点では予定通り開催に向けて準備を進めております。しかしながら今後の台風の進路、公共交通機関の状況によっては、開催中止または延期となる場合もございますので、あらかじめご了承ください」とした。2日の午後6時頃までに再度お知らせするとした。

またDREAMS COME TRUEは2日、3日に横浜アリーナで公演を予定。「公演開催について関係各所と協議を重ねております。現時点では、両日公演とも予定通り開催する方向で準備を進めておりますが、今後の台風の進路や勢力、交通機関の運行状況などにより、公演開催に影響が生じる可能性がございます」とした。

同じく2日、3日に横浜で公演予定の「ずっと真夜中でいいのに。」は「台風6号の進路や公共交通機関への影響が懸念されるため、今後の気象状況を注視しております。また、ご来場いただく皆様の安全を考慮し、開場時間の調整や一部グッズ販売の実施方法についても、あわせて検討を進めております」と説明。2日午後4時頃に改めて更新するとした。

歌手・浜崎あゆみは2日、3日に東京・立川で公演予定。「現時点では、本公演は両日ともに予定通り開催の方向で準備を進めております」とした。

お笑いトリオ「東京03」は、3日に名古屋で単独公演「満更じゃないから」を予定している。「開演時間の変更や中止せざるを得ないことも想定されますが、本日6月1日（月）13：00現在は、下記公演は実施予定」とした。

「ゴールデンボンバー」の鬼龍院翔は2、3日に沖縄ライブを予定しているが、「事務所マネージャーと物販スタッフが乗っている那覇行き最終便が先ほど羽田へ引き返しました」と報告。「なのでiPod nanoだけで自分でオケを再生してライブを遂行する準備を進めておきます」と驚きの発表をした。

影響はスポーツ界にも。日本バスケットボール協会（JBA）は、6月2日から7日まで福岡で開催予定の「FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選」について、「予定通り開催」とするも「今後の天候状況や公共交通機関の運行状況によっては、大会スケジュール等に変更が発生する可能性がございます」とした。

台風6号について気象庁は、危険な場所から全員の避難を呼びかける「レベル4危険警報」を各地で出す可能性があるとし、警戒を求めている。