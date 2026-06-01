【ハウス食品】パウチ“限界” “史上最大” 牛肉量のカレー発売　通販サイト刷新で

ハウス食品はこのほど、公式通販サイト「every HOUSE(エブリハウス)」を刷新し、5月29日に「ミライハウス」としてオープンした。

新サイトでは、顧客の“夢を叶える”製品の開発･販売などを通して、従来の枠にとらわれない“ミライ感”のある製品提供を目指す。そうした思いを込めて「ミライハウス」と命名した。

2021年10月に開設した「エブリハウス」は、家庭を“個の集合(every)”として捉え、多様なニーズに寄り添う製品を開発して届けてきた。新サイトはその進化版として、“たった一人”(N＝1)に着目。“強い想い”に応えながらこれまでの期待を超える製品の提供を目指すとした。

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〈第1弾、“肉を思う存分堪能” 牛角煮カレー〉

オープン記念として29日、「お客様の夢実現 とろうま牛角煮カレー」を「ミライハウス」で発売した。同社史上最大量となる146gの牛肉(充填時の肉量)を使用したレトルトカレーだ。内容量は320g、オープン価格で参考小売価格･税別907円。

「お客様の夢実現」シリーズ第1弾で、「大好きなたっぷりのお肉を思う存分堪能できるカレーが食べたい」という夢に応える製品として開発した。

これまで最大だった「カレーでニクる。牛肉」の牛肉使用量50gの約2.9倍となる牛肉を使用。「パウチに入る限界まで牛肉を詰め込んだ」(同社)。肉の存在感を味わえるよう、特許技術「やわらかジューシー製法」で大きな肉をやわらかくジューシーに仕上げている。

ソースは、量販店やECチャネルで好評を集めている既存製品「とろうま牛角煮カレー」をベースにした。スパイシーでコク深いソースと、スパイス･ハーブで下味をつけたゴロっとした角切り牛肉を組み合わせた。

内容量にもこだわった。一般的な1人前のレトルトカレーの容量が約180gのところ、約1.7倍の320gとした。

自分への“ご褒美”のほか、受験生や一人暮らしを始めた家族などへの“応援ギフト”としての需要も見込む。

製品開発は、外部パートナーへのインタビューや試食などを重ねて進めた。「大好きな肉だけでお腹を満たしたい」「レトルトカレーの1食分では物足りない」といった声を受け、同製品の開発に至った。

ハウス食品は今後も、個々の思いや夢を起点とした「お客様の夢実現シリーズ」を推進する。ブランド展開やコンテンツ開発、共創による製品開発に取り組むとしている。

■新製品の概要

製品名:「お客様の夢実現 とろうま牛角煮カレー」

内容量: 320g

価格: オープン価格（税別参考小売価格907円）

発売日: 2026年5月29日（金）

発売チャネル: ハウス食品公式通販サイト「ミライハウス」

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〈オープニングキャンペーンも展開〉

「ミライハウス」オープン記念としてキャンペーンを2つ開始した。

ひとつは、新規会員登録または旧会員のパスワード再設定完了で500円OFFクーポンをプレゼントするキャンペーン。2026年6月30日(火)までの期間限定でクーポンを配布する。

もう一方は、「エブリハウス」で展開していた「しあわせの激辛」製品を対象に、30%OFFで販売するもの。チキンカレー･麻婆豆腐･辛ボナーラ･ラーメン･辛ボロネーゼ･炒飯の素･麻辣鍋の素の7種セットのほか、3種･4種のセットを対象商品として用意した。キャンペーン対象品は数量限定で、なくなり次第終了となる。

■ ハウス食品公式通販サイト「ミライハウス」