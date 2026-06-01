「ラブキン2」“真剣交際”で話題の格闘家・白鳥大珠選手「GOAT」で世界王座奪取 勝者パネル贈呈の美女・飛鳥＆さんごも「美しすぎる」「リングの女神」と話題沸騰
【モデルプレス＝2026/06/01】東京・後楽園ホールで開催されたキックボクシングフェス「GOAT」にて、見事世界王座を獲得した“キックボクシング界のプリンス”こと白鳥大珠選手。勝者パネル贈呈役としてリングに登場した、飛鳥、さんごの2人にも「美しすぎる」と大きな注目が集まっている。
【写真】元AKBと真剣交際の人気恋リア“No.1モテ”格闘家
「GOAT」は、団体の垣根を越えてトップファイターたちが集い、熱い火花を散らす注目のキックボクシングフェス。この日のハイライトの1つとして行われた「ル・レーヴ・ブリヤン シャンパン presents ISKA ユニファイドルール世界ライトウェルター級王座決定戦」に白鳥選手が出場した。
フランスの強豪アンソニー・ヴェレイ選手を相手に、3ラウンドにわたる息をのむような激しい攻防を繰り広げた白鳥選手。高い技術と執念を見せつけ、見事判定3-0で勝利を収め、世界王座の栄冠を手にした。
白鳥選手はその圧倒的な強さはもちろん、端正なルックスから“キックボクシング界のプリンス”として絶大な人気を誇る。さらに、話題の番組「ラブパワーキングダム」“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」への出演＆元AKB48の永尾まりやと真剣交際を開始したことでも注目度が急上昇しており、格闘技ファンのみならず多くの女性ファンからも熱い視線を集める存在。
白鳥と同じく「ラブパワーキングダム2」に参加したモデルでタレントの川瀬もえがラウンドガールを務めた。永尾も応援に駆けつけており、今回のドラマチックな王座戴冠にSNS上では祝福のコメントが相次いだ。
白鳥選手の劇的な勝利の後、リング上にさらなる華を添えたのが、同試合の冠スポンサーを務めた「Le Reve Brillant（ル・レーヴ・ブリヤン）」の勝者パネルを贈呈するために登場した飛鳥とさんごだ。
激闘の興奮が冷めやらぬリングに2人が姿を現すと、その抜群のプロポーションと洗練された美しいビジュアルに、会場や配信の視聴者が騒然。白鳥選手へ勝利のパネルを手渡す華やかな姿が映し出されると、ネット上では「白鳥選手の強さに感動したけど、パネル持ってる美女2人は誰！？」「飛鳥ちゃんもさんごちゃんもスタイル抜群で釘付けになった」「後楽園ホールに女神が降臨してる」といった絶賛の声が続出している。
世界王者として新たな歴史を刻んだ白鳥大珠選手の今後の更なる飛躍はもちろん、リング上で圧倒的なオーラを放ち、大会に華を添えた飛鳥、さんごの今後の活躍からも目が離せない。（modelpress編集部）
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【写真】元AKBと真剣交際の人気恋リア“No.1モテ”格闘家
◆「ラブキン2」で話題の白鳥大珠選手、世界王座戴冠
「GOAT」は、団体の垣根を越えてトップファイターたちが集い、熱い火花を散らす注目のキックボクシングフェス。この日のハイライトの1つとして行われた「ル・レーヴ・ブリヤン シャンパン presents ISKA ユニファイドルール世界ライトウェルター級王座決定戦」に白鳥選手が出場した。
白鳥選手はその圧倒的な強さはもちろん、端正なルックスから“キックボクシング界のプリンス”として絶大な人気を誇る。さらに、話題の番組「ラブパワーキングダム」“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」への出演＆元AKB48の永尾まりやと真剣交際を開始したことでも注目度が急上昇しており、格闘技ファンのみならず多くの女性ファンからも熱い視線を集める存在。
白鳥と同じく「ラブパワーキングダム2」に参加したモデルでタレントの川瀬もえがラウンドガールを務めた。永尾も応援に駆けつけており、今回のドラマチックな王座戴冠にSNS上では祝福のコメントが相次いだ。
◆勝者パネル贈呈の飛鳥＆さんごに反響
白鳥選手の劇的な勝利の後、リング上にさらなる華を添えたのが、同試合の冠スポンサーを務めた「Le Reve Brillant（ル・レーヴ・ブリヤン）」の勝者パネルを贈呈するために登場した飛鳥とさんごだ。
激闘の興奮が冷めやらぬリングに2人が姿を現すと、その抜群のプロポーションと洗練された美しいビジュアルに、会場や配信の視聴者が騒然。白鳥選手へ勝利のパネルを手渡す華やかな姿が映し出されると、ネット上では「白鳥選手の強さに感動したけど、パネル持ってる美女2人は誰！？」「飛鳥ちゃんもさんごちゃんもスタイル抜群で釘付けになった」「後楽園ホールに女神が降臨してる」といった絶賛の声が続出している。
世界王者として新たな歴史を刻んだ白鳥大珠選手の今後の更なる飛躍はもちろん、リング上で圧倒的なオーラを放ち、大会に華を添えた飛鳥、さんごの今後の活躍からも目が離せない。（modelpress編集部）
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