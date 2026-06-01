「礼儀がないな」K-POPアイドル、大先輩から“食事マナー”を指摘され…慌てて謝罪

ガールズグループSeeYa（シーヤ）が、漫画家のホ・ヨンマンから食事マナーについて指摘を受けた。

5月31日に放送されたTV CHOSUNのグルメ番組『食客ホ・ヨンマンの定食紀行』（原題）では、ホ・ヨンマンがSeeYaのメンバーたちと共に名店を巡る様子が公開された。

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この日、一行は京畿道（キョンギド）・城南（ソンナム）市にあるハマグリ蒸しの店を訪れた。ハマグリのスープを楽しめるよう、一つひとつの貝がアルミホイルで包まれているのを見たSeeYaのメンバーたちは、「わあ！」と歓声を上げながら次々と貝に手を伸ばした。

（画像＝TV CHOSUN）

しかし、メンバーたちが貝を食べる一方で、ホ・ヨンマンは料理の写真撮影に夢中で、まだ一口も味わっていない状況だった。するとホ・ヨンマンは、「礼儀がないな。僕はまだ食べてもいないのに、もう先に食べているじゃないか」と声を荒げた。SeeYaのメンバーたちはすぐに手を止め、「すみません。もう召し上がったのかと思いました」と謝罪した。

幸い、場の雰囲気が険悪になることはなかった。すでに複数の店を巡りながら食事を続けていた状況だったこともあり、ホ・ヨンマンも笑いながら受け流した。

その後、ホ・ヨンマンは「「お酒を飲んで酔うだけじゃない。ハマグリのスープを飲んでも酔いそうだ」と語り、料理の味を絶賛した。さらに、名店巡りをうらやましがるSeeYaのメンバーたちに対し、「僕の名前を言って食べていきなさい」と冗談を飛ばし、和やかな雰囲気を演出した。

（記事提供＝OSEN）