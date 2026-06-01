セブンカフェ 「すいかスムージー」発売　1/2日分のフルーツが摂取できる期間限定商品

セブン‐イレブン･ジャパンは、「セブンカフェ スムージー」の新商品「セブンカフェ すいかスムージー」6月2日(火)より全国のセブン‐イレブンで数量限定発売する。価格は税込400.68円(消費税8%)。

すいかのみずみずしい甘さと、いちご果肉の甘酸っぱさを組み合わせた初夏向けのスムージーで、一杯で1/2日分のフルーツが摂取できる。

〈すいかといちごを組み合わせた爽やかな味わい〉

「セブンカフェ すいかスムージー」は、主役となるすいかにいちご果肉を合わせることで、フルーティーで爽やかな味わいに仕上げた商品。アイスキューブにはすいか果汁やりんごピューレを使用し、隠し味としてトマトピューレと塩を微量加えることで、すいか本来の甘みを引き立てながら奥行きのあるまろやかなコクを表現した。

すいかスムージー

また、使用するすいか果肉には、生鮮として流通が難しい形やサイズが不揃いなものも活用しており、おいしさを維持しながらフードロス低減にも貢献している。

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担当者は「初夏の訪れを感じる季節に、心も体もリフレッシュできる新しい一杯をお届けしたいという想いから開発がスタートしました。今回は味の追求だけでなく、形が不揃いで市場に出せない果実を活用するなど、おいしさと環境への配慮を両立させることにもこだわっています」とコメントした。

〈商品概要〉

価格:371円(税込400.68円)

発売日:2026年6月2日(火)〜順次

販売エリア:全国

※数量限定

※店舗によって価格が異なる場合がある

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記。