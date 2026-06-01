森香澄、前世は“魚”？意外な特技明かす バースデーサプライズにも歓喜「今年31歳になって。ここから新しい挑戦もまだまだできる」
【モデルプレス＝2026/06/01】フリーアナウンサーの森香澄が6月1日、都内で開催された「PEACH JOHN『人魚のブラ』SUMMER OASIS」記者発表会に出席。サプライズで誕生日を祝福される場面があった。
【写真】“まるで人魚” 森香澄、デコルテ全開ドレスで貝殻から登場
PEACH JOHNのミューズである森は、“深海に煌めく人魚のサロン”をイメージしたポップアップショップにちなみ、人魚をイメージしたスタイリングで貝殻の中から登場。この登場について森は「（貝殻の）横あたりからどうしたらいいんだろう？と思って（笑）。歌い出すべきか？とか悩んじゃいましたね。ちょっと戸惑いました」と苦笑。「世界観に入った感じがしてテンションも上がりましたし、おとぎ話のプリンセスになったかのような…子どもの頃に夢見ていたような世界に入れてすごく嬉しかったです」と喜び、貝殻からの登場については「たぶん人生でもう二度とないんじゃないかなって思うくらい」と話した。
人魚にちなみ、森自身は泳げるのかと聞かれると「泳ぐことは意外と得意」と回答。小学生の時から水泳を習っていたと言い「ちゃんと200メートルメドレーとかもやっていましたし、結構タイムも早くて」と振り返った。森は「2歳ぐらいの時からプールに勝手に飛び込んで、足のつかないプールに果敢に飛び込んでいくから、母親と父親がずっと心配しているみたいな」と幼少期のエピソードも明かし「でも本人は全然平気そうみたいな。前世は魚かと言われていました」と笑った。
PEACH JOHNのミューズになってからの変化については「ミューズとなると定期的に撮影も入ってくるので、体型管理など、外から見られるというところの日常生活の管理は意識するようになりました」と告白。キービジュアルの撮影のために努力したことを聞かれると「何度かモデルはやらせていただいているので、そのたびに体型管理はしているんですけど、今回ミューズということなので、ある程度中長期的に維持しなくてはいけない」とした上で「リバウンドしないといいますか、キープする方法をいろいろ研究して食事や日常生活を改善して、より美に興味を持って体型管理に努めています」と口にした。
イベントの後半では、6月16日に31歳の誕生日を迎える森にサプライズでケーキがプレゼントされた。ピンクを基調としたケーキに森は「かわいい！」と興奮。「今日6月1日なので、いろんなメルマガから『6月お誕生日おめでとうございます』って。まだメルマガからしかお祝いされてなかったので、今年初めてお祝いされました。嬉しいです！」と声を弾ませた。
どんな1年にしたいかという質問には「去年30歳で、今年31歳になって。ここから新しい挑戦もまだまだできると思っていますし、プライベートも充実させて、お仕事も挑戦いきたいなと思っております。新しい活動にも注目していただければと思います」と回答。続けて「今お芝居とかもさせていただいておりますし、すごく楽しいなと思う挑戦を毎日させていただいていて、すごく充実している」としつつ「まだ私が思いついていないようなお仕事がこの世の中にはたくさんあるんじゃないかなと思うので、今私が思いついていないような楽しいお仕事をしてみたいです」と目を輝かせた。（modelpress編集部）
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【写真】“まるで人魚” 森香澄、デコルテ全開ドレスで貝殻から登場
◆森香澄、人魚イメージ衣装で登場
PEACH JOHNのミューズである森は、“深海に煌めく人魚のサロン”をイメージしたポップアップショップにちなみ、人魚をイメージしたスタイリングで貝殻の中から登場。この登場について森は「（貝殻の）横あたりからどうしたらいいんだろう？と思って（笑）。歌い出すべきか？とか悩んじゃいましたね。ちょっと戸惑いました」と苦笑。「世界観に入った感じがしてテンションも上がりましたし、おとぎ話のプリンセスになったかのような…子どもの頃に夢見ていたような世界に入れてすごく嬉しかったです」と喜び、貝殻からの登場については「たぶん人生でもう二度とないんじゃないかなって思うくらい」と話した。
人魚にちなみ、森自身は泳げるのかと聞かれると「泳ぐことは意外と得意」と回答。小学生の時から水泳を習っていたと言い「ちゃんと200メートルメドレーとかもやっていましたし、結構タイムも早くて」と振り返った。森は「2歳ぐらいの時からプールに勝手に飛び込んで、足のつかないプールに果敢に飛び込んでいくから、母親と父親がずっと心配しているみたいな」と幼少期のエピソードも明かし「でも本人は全然平気そうみたいな。前世は魚かと言われていました」と笑った。
◆森香澄、ミューズ就任で体型管理明かす
PEACH JOHNのミューズになってからの変化については「ミューズとなると定期的に撮影も入ってくるので、体型管理など、外から見られるというところの日常生活の管理は意識するようになりました」と告白。キービジュアルの撮影のために努力したことを聞かれると「何度かモデルはやらせていただいているので、そのたびに体型管理はしているんですけど、今回ミューズということなので、ある程度中長期的に維持しなくてはいけない」とした上で「リバウンドしないといいますか、キープする方法をいろいろ研究して食事や日常生活を改善して、より美に興味を持って体型管理に努めています」と口にした。
◆森香澄「今年31歳に」バースデーサプライズに喜び
イベントの後半では、6月16日に31歳の誕生日を迎える森にサプライズでケーキがプレゼントされた。ピンクを基調としたケーキに森は「かわいい！」と興奮。「今日6月1日なので、いろんなメルマガから『6月お誕生日おめでとうございます』って。まだメルマガからしかお祝いされてなかったので、今年初めてお祝いされました。嬉しいです！」と声を弾ませた。
どんな1年にしたいかという質問には「去年30歳で、今年31歳になって。ここから新しい挑戦もまだまだできると思っていますし、プライベートも充実させて、お仕事も挑戦いきたいなと思っております。新しい活動にも注目していただければと思います」と回答。続けて「今お芝居とかもさせていただいておりますし、すごく楽しいなと思う挑戦を毎日させていただいていて、すごく充実している」としつつ「まだ私が思いついていないようなお仕事がこの世の中にはたくさんあるんじゃないかなと思うので、今私が思いついていないような楽しいお仕事をしてみたいです」と目を輝かせた。（modelpress編集部）
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