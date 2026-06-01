女優、タレントの緑川静香（37）が1日、Xを更新。所属事務所「サンミュージックプロダクション」を退所し、独立すると発表した。

書面を通じ「このたび、2026年5月31日をもちましてサンミュージックプロダクションを退所いたしました」と報告。「会長、社長をはじめ、マネージャーの皆さんから『何かあったらいつでも相談してね、実家だと思って甘えてね』と言っていただき、その温かさに思わず号泣してしまいました」と明かした。そして「退所後は独立という道に進みますが、これからも一つ一つのお仕事に真摯に向き合い、より一層精進してまいります」とつづった。

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以下、発表全文。

【ご報告】

このたび、2026年5月31日をもちましてサンミュージックプロダクションを退所いたしました。

気付けば10年。

自分でも驚くくらい、本当にあっという間でした。

これまで支えてくださった皆さま、そしていつも温かく見守ってくださった事務所の皆さまには、感謝の気持ちでいっぱいです。

会長、社長をはじめ、マネージャーの皆さんから「何かあったらいつでも相談してね、実家だと思って甘えてね」と言っていただき、その温かさに思わず号泣してしまいました。

本当に円満に送り出していただき、心から感謝しております。

退所後は独立という道に進みますが、これからも一つ一つのお仕事に真摯に向き合い、より一層精進してまいります。

今後とも変わらぬご指導、そして温かい応援をいただけましたら嬉しいです。

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

緑川静香