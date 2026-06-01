【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントはエレベーター
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、機械の操作に欠かせないパーツ、有機物の骨格をなす重要な物質、そして独特な存在感を放つ人物という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
ぼ□□
□□そ
い□□じ
ヒント：エレベーターなど機械の操作に欠かせないパーツ。伝統や一般的な常識にとらわれず、独自の思想や行動で異彩を放つ人物を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「たん」を入れると、次のようになります。
ぼたん（ボタン）
たんそ（炭素）
いたんじ（異端児）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、生活の利便性を支えるパーツから、物質の根本を形作る科学的な要素、さらには社会の中で強烈な個性を放つ人間の生き方を表す言葉までを網羅しました。共通する「たん」という響きが、実用的な道具の描写、宇宙や生命の神秘を解き明かす物質の表現、組織に新しい風を吹き込む人物の呼称を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、機械の操作に欠かせないパーツ、有機物の骨格をなす重要な物質、そして独特な存在感を放つ人物という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ぼ□□
□□そ
い□□じ
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正解：たん正解は「たん」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たん」を入れると、次のようになります。
ぼたん（ボタン）
たんそ（炭素）
いたんじ（異端児）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、生活の利便性を支えるパーツから、物質の根本を形作る科学的な要素、さらには社会の中で強烈な個性を放つ人間の生き方を表す言葉までを網羅しました。共通する「たん」という響きが、実用的な道具の描写、宇宙や生命の神秘を解き明かす物質の表現、組織に新しい風を吹き込む人物の呼称を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)