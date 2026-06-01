「珈琲館」サマーバッグ発売決定！ 『mofusand』コラボトートや商品引換券のセット
「mofusand×珈琲館 サマーバッグ2026」が、7月2日（木）から、全国の「珈琲館」、「珈琲館 蔵」、「CAFE DI ESPRESSO珈琲館」およびオンラインストアで発売される。これに先駆けて、6月1日（月）より事前予約の受付を店頭限定で実施中だ。
【写真】お手伝いするにゃんこのポーチも付属！ 「珈琲館」サマーバッグの中身
■数量限定
今回数量限定で登場する「mofusand×珈琲館 サマーバッグ2026」は、イラストレーター、ぢゅのが描く『mofusand』とのコラボグッズをはじめ、「リキッドタイプ 炭火アイスコーヒー」1本と、税込2310円相当の「商品引換券」を詰め合わせたセット。
コラボグッズは、「炭火珈琲」を手にする“サメにゃん”をデザインした「キャンバスバッグ」と「珈琲館」の制服を着たにゃんこをあしらった「ダイカットポーチ」を用意。涼しげな水色がアクセントの「キャンバスバッグ」は広めのマチが付いており、タブレット入れなどとしても使える便利なアイテムだ。
また、「商品引換券」は「トラディショナル・ホットケーキ ホイップクリーム付き」、「珈琲館のナポリタン」、「珈琲館のハウスサンド」に使える3枚つづりで、11月30日（月）まで有効。さらに「リキッドタイプ 炭火アイスコーヒー」は、無糖または加糖から1本選ぶことが可能だ。
なお、オンラインストア販売分は「商品引換券」が含まれず「リキッドタイプ炭火アイスコーヒー」が無糖と加糖各1本ずつ入っている。
「mofusand×珈琲館 サマーバッグ2026」の店頭予約は、6月1日（月）〜7月1日（水)の期間受付。店舗販売は、7月2日（木）〜9月30日（水）まで行われる（オンラインストア販売は同日20時から開始）。
ちなみに、7月2日（木）から、税込2500円以上のレシートで「レザー風ステッカー」が1個交換できるプレゼントキャンペーンも実施予定だ。
【写真】お手伝いするにゃんこのポーチも付属！ 「珈琲館」サマーバッグの中身
■数量限定
今回数量限定で登場する「mofusand×珈琲館 サマーバッグ2026」は、イラストレーター、ぢゅのが描く『mofusand』とのコラボグッズをはじめ、「リキッドタイプ 炭火アイスコーヒー」1本と、税込2310円相当の「商品引換券」を詰め合わせたセット。
また、「商品引換券」は「トラディショナル・ホットケーキ ホイップクリーム付き」、「珈琲館のナポリタン」、「珈琲館のハウスサンド」に使える3枚つづりで、11月30日（月）まで有効。さらに「リキッドタイプ 炭火アイスコーヒー」は、無糖または加糖から1本選ぶことが可能だ。
なお、オンラインストア販売分は「商品引換券」が含まれず「リキッドタイプ炭火アイスコーヒー」が無糖と加糖各1本ずつ入っている。
「mofusand×珈琲館 サマーバッグ2026」の店頭予約は、6月1日（月）〜7月1日（水)の期間受付。店舗販売は、7月2日（木）〜9月30日（水）まで行われる（オンラインストア販売は同日20時から開始）。
ちなみに、7月2日（木）から、税込2500円以上のレシートで「レザー風ステッカー」が1個交換できるプレゼントキャンペーンも実施予定だ。