FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、メジャー1stシングル発売記念ポップアップ開催へ “POP-UP STORE盤”リリースも決定
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が、メジャー1st CDシングル『夏いぞん』（7月29日発売）のリリースを記念して、7月18日より東京・原宿にあるUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUほか、全国4都市（東京、大阪、愛知、福岡）にてポップアップストアを開催することが決定した。
【写真】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、「夏いぞん」初回限定盤Aフォトブック掲載写真
ポップアップストア開催の発表とともに、「夏いぞん」のPOP-UP STORE盤のリリースが決定し、ジャケット写真も公開された。さらにSNSでは、初回限定盤Aのフォトブックに収録される新衣装写真も公開。ヴィンテージ感のあるスタイリングで楽曲の世界観を表現しており、ヘッドホンを身につけて音楽の世界へ入り込む姿が印象的だ。オレンジ色のトップスと爽やかなジーンズを合わせたコーディネートも新鮮な魅力を放っている。
さらに、リリース日である7月29日には東京・国立代々木競技場第二体育館にてリリース記念イベントが行われる。ミニライブが開催されることが発表され、詳細および参加方法は近日公開予定となっている。
櫻井が所属するFRUITS ZIPPERは、現在デビュー4周年を記念し、アリーナツアー『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』を開催中。櫻井のソロとしても、6月20日に沖縄・沖縄サントリーアリーナで開催されるイベント『OKINAWA COLLECTION 2026』ほか、夏に向けてさまざまなイベントへの出演が予定されている。
■櫻井優衣 メジャー 1st CD Single「夏いぞん」発売記念POP-UP STORE
【東京】
会場：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F
期間：7月18日（土）〜8月4日（火）
【大阪】
会場：なんばマルイ 3F イベントスペース
期間：7月18日（土）〜8月2日（日）
【愛知】
会場：アスナル金山 3F POPUP SQUARE
期間：7月22日（水）〜8月2日（日）
【福岡】
会場：博多マルイ３Fイベントスペース
期間：7月22日（水）〜8月2日（日）
【写真】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、「夏いぞん」初回限定盤Aフォトブック掲載写真
ポップアップストア開催の発表とともに、「夏いぞん」のPOP-UP STORE盤のリリースが決定し、ジャケット写真も公開された。さらにSNSでは、初回限定盤Aのフォトブックに収録される新衣装写真も公開。ヴィンテージ感のあるスタイリングで楽曲の世界観を表現しており、ヘッドホンを身につけて音楽の世界へ入り込む姿が印象的だ。オレンジ色のトップスと爽やかなジーンズを合わせたコーディネートも新鮮な魅力を放っている。
櫻井が所属するFRUITS ZIPPERは、現在デビュー4周年を記念し、アリーナツアー『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』を開催中。櫻井のソロとしても、6月20日に沖縄・沖縄サントリーアリーナで開催されるイベント『OKINAWA COLLECTION 2026』ほか、夏に向けてさまざまなイベントへの出演が予定されている。
■櫻井優衣 メジャー 1st CD Single「夏いぞん」発売記念POP-UP STORE
【東京】
会場：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F
期間：7月18日（土）〜8月4日（火）
【大阪】
会場：なんばマルイ 3F イベントスペース
期間：7月18日（土）〜8月2日（日）
【愛知】
会場：アスナル金山 3F POPUP SQUARE
期間：7月22日（水）〜8月2日（日）
【福岡】
会場：博多マルイ３Fイベントスペース
期間：7月22日（水）〜8月2日（日）