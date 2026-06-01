◇MLB レッドソックス 9-4 ガーディアンズ(日本時間1日、プログレッシブ・フィールド)

ガーディアンズとの3連戦最終戦に臨んだレッドソックス。中盤までは1点ビハインドとされるも、中継ぎ陣をとらえ、2連勝としました。

初回に先頭打者ホームランで先制したレッドソックスでしたが、2回に逆転の2点タイムリーを浴びビハインド展開へ。5回には連打と四球で満塁の好機をつかみ2点を奪うも、直後に2点を取り返されていました。

1点ビハインドのまま迎えた7回には、ガーディアンズが継投策を取ります。2番手コリン・ホルダーマン投手がマウンドにあがるも、乱調を見せ四球とヒットで1アウト1、2塁のピンチ。あわてて3番手ティム・ヘリン投手を送るも四球で、レッドソックス打線が1アウト満塁の好機をつかみました。その後2アウトまで追い込まれるも、押し出しの四球で同点。続いて打席に立った吉田選手は1ボール1ストライクで迎えた3球目、高めのストレートを振り抜きセンターへ抜けるタイムリーとしました。これでレッドソックスが勝ち越し。マウンドを4番手コディ・ホイヤー投手にスイッチするも、その後も連続タイムリーとしました。

これが決勝打となりレッドソックスが勝利。2連勝でカード勝ち越しとしました。

吉田選手はタイムリー以降の打席でもヒットを記録。5打数2安打2打点をマークしています。