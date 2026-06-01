女優井桁弘恵（29）が5月31日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に番組MCとして出演。ゲストの俳優小池徹平（40）に、思わぬ“懇願”をした。

井桁は、小池が当時15歳で「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」のグランプリに選出され、報道陣に囲まれてインタビューを受ける映像をみて「かわいい」と感想を述べた。

ウエンツ瑛士とユニットを組んだWaTで「僕のキモチ」などを歌ってNHK紅白歌合戦に4年連続で出場していた19歳の映像には「めっちゃ見てた〜」とつぶやき、日本テレビ系ドラマ「ごくせん」の映像にも「あ〜見てた、もう…19歳だったんだぁ。全部見てるかも」と反応した。

番組内では、小池が育児について熱心な“素顔”も紹介された。エンディングで、山崎育三郎をカメラマンに写真撮影に臨んだ際、小池は「ちゃんと撮ってね、いっくん（山崎）」とお願い。すると、そのやりとりを横で聞いていた井桁は「こういう人と出会いたいと思いました…本当にね、いい人がいたら…ねぇ〜」と、小池にお願い。シャッターを押していた山崎も「紹介してください」と井桁の言葉を継いで、ダメ押しのお願いをしていた。