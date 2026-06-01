◇ナ・リーグ ジャイアンツ19−6ロッキーズ（2026年5月31日 デンバー）

ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）外野手（27）が5月31日（日本時間6月1日）、敵地でのロッキーズ戦に「5番・右翼」で先発出場。自身初の1試合5安打と大暴れし、チームの大勝に貢献した。

初回2死一、三塁の好機で迎えた第1打席で中前適時打を放って先制点を奪うと、3回の第2打席は左飛に倒れたものの5回の第3打席で二塁打。この回、打者一巡で迎えた第4打席でも中前打を放ち、7回1死二塁からの第5打席も中前適時打をマークした。

8回2死一塁の第6打席も中前打を放って5安打目をマーク。ここで代走を送られ、お役御免となった。

1試合5安打はメジャー3年目で初。打率も・287から・304まで急上昇しリーグ7位に入った。チームも打線が25安打で19点を奪ってロッキーズに大勝した。

韓国メディア「OSEN」によると、韓国人選手がMLBで1試合5安打を放ったのはイ・ジョンフが初めてといい、「バットが火を吹いた」と称えた。2015年に韓国人初のサイクル安打を達成した秋信守（チュ・シンス）でさえも1試合最多安打は4本だった。

イ・ジョンフは5月22日に腰痛で負傷者リスト入り。29日に復帰後、3試合で11安打と好調を維持している。