◇インターリーグ アストロズ0 ―2ブリュワーズ（2026年5月31日 ヒューストン）

アストロズの今井達也投手（28）が5月31日（日本時間6月1日）、本拠でのブルワーズ戦に先発。6回3安打2失点と好投したが、打線の援護に恵まれず、今季3敗目を喫した。試合後、ジョー・エスパダ監督（50）は試合をつくった今井の投球内容を高く評価した。

安定感ある立ち上がりだった。初回を14球で3者凡退で終えると、2回は1死から5番・バウアーズをスライダーで見逃し三振。続くサンチェスにも3球スライダーを続け、空振りの3球三振に仕留めた。4回1死一塁からバウアーズにスライダーを狙われ、左越えの先制2ランを許したが、大崩れすることなく6回までを投げ切った。

前回登板5月25日（同26日）のレンジャーズ戦で6回無失点で2勝目をマーク。この日も6回2失点で、2試合連続のクオリティースタート（6回以上、自責点3以内）と安定感を示した。打線がブルワーズの“怪物”ミジオロウスキーを攻略することができず、援護には恵まれなかったが、110球を投じ、先発投手としての役割は確実に果たした。

エスパダ監督は今井が6回を終えてベンチに戻ってきた際に「“もう1イニング投げられる”って言うんだよ。おいおい、君ならできるだろうけどさ、と返したよ」とやり取りを明かし「今の彼は自信に満ちあふれている。独特の存在感が彼にはある。まさに今、彼の投球が新たな段階に入ろうとしているところだ」と大きな期待を口にした。