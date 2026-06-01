「ブルー・ライト・ヨコハマ」などを手がけ、昭和の音楽界を牽引（けんいん）した作詞家橋本淳（はしもと・じゅん）さん（本名与田準介＝よだ・じゅんすけ）が5月21日午前8時25分、肝硬変のため東京都港区の病院で死去した。86歳。東京都出身。告別式は近親者で行った。喪主は長男で、MISIAらを手掛けたことでも知られる音楽プロデューサー与田春生（よだ・はるお）さん。

与田さんは日刊スポーツの取材に応じ、橋本さんの近況を説明した。昨年4月に体調を崩して検査をしたところ肝臓がんが判明。治療の結果、体調は回復したが肝硬変となり、年明けから入退院を繰り返した。死去の前日には病院に妻や親族らが集まり楽しいひと時を過ごしたという。

橋本さんの人柄について、与田さんは「頑固で偏屈な昭和のオヤジです。でもとても話が上手で面白い。その人柄もあって、家には作家やレコード会社の人が毎日のように来ていました。友人に恵まれた人生でした」としのんだ。

橋本さんは父親が児童文学者（与田準一さん）だった影響もあって小説家を目指していたが、青学大在学中に作曲家すぎやまこういちさんと知り合い、独学で作詞を始めた。

1966年（昭41）に藤浩一、望月浩が歌った「黄色いレモン」以降は青学高・大学の1年後輩だった作曲家筒美京平さんとのコンビでヒット曲を連発。いしだあゆみ「ブルー・ライト−」のほか、野口五郎「青いリンゴ」、郷ひろみ「あなたがいたから僕がいた」、小泉今日子「半分少女」などを世に送り出した。

グループサウンズの代表的作家としても知られ、ジャッキー吉川とブルー・コメッツ「ブルー・シャトウ」は、67年の日本レコード大賞に輝いた。ザ・タイガース「シーサイド・バウンド」「モナリザの微笑」「君だけに愛を」、ヴィレッジ・シンガーズ「亜麻色の髪の乙女」なども手がけた。

時代に寄りそうヒットメーカーとして走り続け、アイドルソングからアニメ主題歌まで幅広いジャンルの約2000曲を作った。