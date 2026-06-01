目黒蓮が子どもへウインク＆お手振り！窓に“れん”と書くおちゃめな姿も披露し「ときめく」「激メロ」「どの瞬間も絵になる」「おとぎ話の中にいるみたい」と反響

「午後の紅茶」の公式SNSが更新。目黒蓮（Snow Man）が出演する新CM「はじまりの午後」篇のメイキング映像が公開され、注目を集めている。

【写真＆動画】目黒蓮「午後の紅茶」CMメイキング／オフショット／イギリスの街を散策＆現地の人にインタビュー 他

■目黒蓮、撮影現場で見せた柔らかな笑顔

投稿では、イギリスで撮影された新CMのメイキング映像を公開。

ブラウンのジャケットに白シャツ、デニムパンツを合わせた目黒。子どもにウインクをしたり、手を振ったりする様子が映し出され、撮影を通して現地の人たちと紅茶を楽しむ目黒の自然体な表情が印象的だ。

■バスの窓に「れん」と書くおちゃめな姿も

また、赤いバスに乗った目黒が、窓に息を吹きかけ、指で「れん」と書くおちゃめな場面も。街中を歩くシーンや、バスの中から景色を眺める姿、ロンドンの街並みを背景にボトルを手にする横顔など、絵になるカットが続いている。

撮影中の和やかな空気感と、紅茶を通じて人々と交流する目黒の笑顔に、SNSでは「笑顔がかわいい」「子どもに手振ってるの優しい」「癒された」「どの瞬間も絵になる」「おとぎ話の中にいるみたい」「ウインクにときめく」「かわいすぎてずっと観ていられる」「激メロ」と反響が寄せられている。