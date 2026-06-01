東急プラザ表参道「オモカド」3Fにある「ちいかわベーカリー」の常設店舗と「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」に「ちいかわ」たちのクリアなボトルドリンクが登場！

ほかにも、人気の「ちいかわパン」「ハチワレパン」「うさぎパン」がデザインされたTシャツや新デザインのトレーなどもラインナップされます☆

東急プラザ表参道「オモカド」ちいかわベーカリー2026年夏メニュー／グッズ

発売日：2026年6月5日（金）

販売店舗：

ちいかわベーカリー所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階営業時間：11:00〜20:00年間休日：不定休 ※営業時間の確認などは、カフェ公式サイトを確認ください予約方法： WEB 限定事前予約 (税込1,000円 お買物券付き)ちいかわベーカリー ポップアップショップ所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-6ラフォーレ原宿B1F営業時間：11:00〜20:00年間休日：無休（2・8月に2日ずつ休館日あり、日程は都度変動）※営業時間の確認などは、カフェ公式サイトを確認ください予約方法：フリー入場 ※混雑時 入場規制を行う場合があります

「ちいかわベーカリー」と「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」に「ちいかわ」たちのボトルドリンクや新グッズなどが登場。

王冠キャップのかわいい「ちいかわ」たちのボトルドリンクは、「ちいかわ」にはパイン、「ハチワレ」にはぶどう、「うさぎ」にはりんごのドリンクが入っており、見た目も楽しい夏にぴったりの爽やかなドリンクです。

軽くて持ち運びしやすいボトル本体は、学校・オフィスなど、あらゆるシーンでの水分補給にも活躍してくれます。

そのほか、人気の「ちいかわパン」「ハチワレパン」「うさぎパン」がデザインされたTシャツや新デザインのトレーなどもラインナップ☆

ボトルドリンク（ちいかわ）

価格：1,500円(税込)

コロンとしたフォルムがかわいい「ちいかわ」をデザインしたボトルドリンク。

すっきりとしたパイン味のドリンクが入っています。

ボトルドリンク（ハチワレ）

価格：1,500円(税込)

ころりと寝ころぶ「ハチワレ」デザインのボトルドリンク。

爽やかなぶどう味のドリンクです。

ボトルドリンク（うさぎ）

価格：1,500円(税込)

「うさぎ」のボトルドリンクには、パンをくわえた姿をプリント。

りんごドリンクが入った、お土産にもぴったりな一本です。

トレー(パン作りなトリオ)

価格：1,980円(税込)

パン作りをする「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」をプリントしたトレー。

お食事やティータイムのお供として大活躍してくれるグッズです。

Tシャツ（実写パンなみんな ベージュ）

価格：3,630円(税込)

サイズ：TM／L／XL

「ちいかわパン」「ハチワレパン」「うさぎパン」をデザインしたTシャツ。

ちいかわベーカリーのロゴがプリントされた、存在感のある一着です。

涼しげな色合いが夏らしいクリアボトルや新グッズなどこだわりのメニューや雑貨が盛りだくさん。

「ちいかわベーカリー」と「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」にて2026年6月5日より販売される新メニューとグッズの紹介でした☆

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