5月27日、東京都昭島市は公式サイトで「大型獣に注意」という記事を投稿した。

記事には「5月24日（日曜日）午前6時頃に、多摩川緑地くじら運動公園ソフトボール場（ナンバー6のレフト側外野付近）に大型獣らしき動物の糞が1つあることを確認しました」とあり「大型獣」なる呼び方が聞きなれず珍しかったためか、SNSで大きな話題となった。

大型獣の正体がイノシシなのかクマなのかはよくわからないが、この大型獣の騒動を昭島市民はどう見ていたのか、現場を取材してみた。

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大型獣が現れたとされる多摩川緑地くじら運動公園は多摩川沿いにある自然豊かな公園である。園内には野球場やソフトボール場、テニスコートなど様々な施設があり駐車場も完備されている。同市によると、「公園は利用は継続いたします」とあり、閉鎖などはせず、とりあえず大型獣の動向を見守ることにしたようだ。

取材当日は平日だった事もあり、学校終わりと思われる野球少年やサッカー少年たちが練習を行うなど、よくある公園風景となっており、とても数日前に「大型獣」の騒動があった公園とは思えなかった。

だが、公園の入り口や野球場、などあらゆるところに「注意：令和8年5月24日（日）午前6時頃にくじら運動公園ソフトボール場で大型獣の糞1つが確認されました。河川敷の利用時は、十分に注意してください。スポーツ振興課」という張り紙が貼ってあり、わずかながらに緊張感を漂わせていた。

公園を散歩している利用者数名に「大型獣」について聞いてみたところ、意外なことに騒動を知っている人は少なく「全然知らなかった」「はじめて知った」「昨日、ヘリコプターが飛んでいてはじめて知った」という声もあった。

人ふんではないかという声も

総合すると、クマはともかくとしても、イノシシに関しては昭島市内ではまれにではあるが目撃例があり、少なくとも昭島市民の間では「大型獣現る！」というニュースに対しては大きなパニックにはなっていないようだった。

また、SNSでは大型獣と思われるふんの正体は「人糞ではないか」とする声もあったが、取材を通して、人ふんの可能性はかなり低い事がわかった。公園内には至る所に水洗トイレが設置してあり、突然な便意でも十分に間に合う位置にトイレがあったからである。

最後に大型獣がやってきたルートを現場で想定してみた。

多摩川緑地くじら運動公園は、多摩川沿いに設置されている公園であり、多摩川の源流は山梨県から流れている。となると大型獣は多摩川に沿って昭島までやってきた可能性は高そうだ。さらに公園内には至る所に雑木林や竹林があり、こちらに関しては普段あまり人が立ち入らない場所のようであり、野生動物が潜伏できるほど深く生い茂っていた。

現に周囲の看板には、整備された公園側とは注意書きが異なっており「マムシに注意」「危険 深いところに入るな」と明らかに命の危険を感じさせる看板が無数に設置しており、公園側はともかく雑木林や竹林はかなり危険な場所であることを匂わせていた。

マムシに注意の看板（筆者撮影）

昭島市は現在、獣の種類を特定するためにふんの検査を行っており、正体が判明するまで数週間から1か月程度かかるという。

多摩川緑地くじら運動公園に関しては、正体が判明するまでは少なくとも雑木林には深く立ち入らない方がよさそうだ。