「幼い間の大切な時間」杉浦太陽、休日の親子ショット公開！ 庭プールで“本気遊び5時間コース”
俳優でタレントの杉浦太陽さんは5月31日、自身のInstagramを更新。子どもと水遊びを楽しむプライベートショットを公開しました。
【写真】杉浦太陽、休日の親子ショット
さらに「上の子たちとは、もうこういう遊びは出来ないからなぁ。希空・セイア・ソラといっぱい遊んだ思い出… こどもたちが幼い間の大切な時間」とコメントし、幼い子どもたちと過ごせる今の時間を愛おしく思う心境をつづりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】杉浦太陽、休日の親子ショット
「プールで本気遊び5時間コース」杉浦さんは「休日は水遊び ユメは水遊びに夢中 コアとプールで本気遊び5時間コースw」とつづり、4枚の写真を披露。自宅の庭と思われる場所に設置したプールで息子と水遊びを楽しむ姿や、おもちゃで遊ぶ娘の様子、庭で息子と食事をする姿などです。
娘のかわい過ぎる動画も5月11日には、「夢空の『ねぇ〜』たまらん」とつづり、1本の動画を公開。2025年8月に誕生した娘が、杉浦さんの声に合わせて首を傾げたり拍手をしたりする愛らしい姿が収められています。動画内には「可愛すぎるだろ！」とテロップが入る場面もあり、杉浦さんのあふれんばかりの愛情が伝わる内容になっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)