「ほんとーに美男美女」土屋太鳳、姉・炎伽＆弟・神葉との「美人3姉弟」ショット！ 「めったにない」
俳優の土屋太鳳さんは5月31日、自身のInstagramを更新。姉でタレントの土屋炎伽さん、弟で俳優・声優の土屋神葉さんとのスリーショットを公開しました。
【写真】土屋太鳳＆炎伽＆神葉の「美人3姉弟」ショット
ファンからは「美人3姉弟」「ほんとーに美男美女」「土屋3姉弟ショット嬉しい〜」「仲が良くて羨ましい」「めったにない」「とっても素敵な写真をありがとうございます」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】土屋太鳳＆炎伽＆神葉の「美人3姉弟」ショット
「仲が良くて羨ましい」太鳳さんは「こんにちは！ 新宿で繰り広げられている『TOKYO LIGHTS 2026』、いよいよ、Grand Finaleの夜が近づいています」とつづり、2枚の写真を投稿。「姉と私と弟は19時20分から行われるGrand Finaleでトークショーに参加します！」と説明し、1枚目に炎伽さん、神葉さんとの記念写真を公開しました。まさに「美男美女」という言葉がふさわしいきょうだいです。太鳳さんは「いつも家で揃ってる家族でも一歩外に出ると業種や所属事務所などが違うため一緒に何かに参加することはないと思っていたけれど、今回、あったかい熱意をいただいてこの時間が実現することになりました」と、3人が一堂に会した経緯を明かしています。
「子どもの頃の感じにすごく近い」写真も公開同日の別の投稿でも「明日も写真のせるのですが、この写真は子どもの頃の感じにすごく近いので」とつづり、3きょうだいの写真を公開した太鳳さん。「私だけ、違うとこ見てる たーお、という姉の声が聞こえてきそうです」とありますが、この写真が3人の関係性をよく表しているそうです。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)