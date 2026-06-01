大塚製薬は、学校に置かれた自動販売機を舞台に、高校生のリアルな日常を記録・発信するプロジェクト「365日、学校の片隅で。」をスタートした。また、同プロジェクトの本格始動にあわせ、5月14日からWeb movie「THE BEST OF 365日、学校の片隅で。VOL.1」を公開した。ポカリスエットは、「人の可能性を信じる。」をブランドメッセージに、未来に向かって挑戦や前向きな行動をする人たちを応援している。



Web movie「THE BEST OF 365日、学校の片隅で。VOL.1」のワンシーン

今回、新たにスタートした「365日、学校の片隅で。」は、学校内に設置されたポカリスエットの特別自動販売機と自販機を訪れた高校生の様子を撮影し、学生の「リアルな日常」を、公式SNSアカウントから1年間にわたり発信するプロジェクト。学校生活に寄り添ったコンテンツを通して、高校生の内に秘められた力を見つけ出し、「人の可能性を信じる。」ポカリスエットのブランド姿勢の発信と、日常生活での適切な水分・電解質補給の意識向上を目指す。



岡山県立東岡山工業高等学校



西武学園文理中学・高等学校

4月に岡山県立東岡山工業高等学校と西武学園文理中学・高等学校に、ポカリスエットの特別自動販売機を設置し、撮影を開始。Web movie「THE BEST OF 365日、学校の片隅で。VOL.1」篇は、岡山県立東岡山工業高等学校に特別自販機が設置される様子から、新学期がスタートしたばかり学生の日常をまとめた内容となっている。嘘のないリアルな学生の渇きや汗をとらえ、ポカリスエットのブランドメッセージである「人の可能性を信じる。」を伝えていく。



Web movie「THE BEST OF 365日、学校の片隅で。VOL.1」のワンシーン



Web movie「THE BEST OF 365日、学校の片隅で。VOL.1」のワンシーン

その他、日々の記録は、ポカリスエット公式X・Instagram・TikTok、大塚製薬公式YouTubeアカウントに加えて、プロジェクト専用のInstagramアカウント「365日、学校の片隅で。（katasumide＿365days）」で、連日投稿している（西武学園文理中学・高等学校については、夏から投稿開始予定）。



ポカリスエットシリーズ

ポカリスエットは、「汗の飲料」をコンセプトに開発され、発汗によって失われた水分とイオン（電解質）をスムーズに補給する健康飲料として、現在20以上の国と地域で展開している。適切な濃度と体液に近い組成の電解質溶液のため、すばやく吸収されることから、スポーツの他、仕事、お風呂上がり、寝起きなど、発汗状態におかれている人に適した飲料となっている。

［新プロジェクト「365日、学校の片隅で。」概要］

内容：2つの高校にポカリスエットの特別自動販売機とカメラを設置。演出なしのリアルな高校生たちの日常を記録・発信

設置期間：2026年4月〜2027年3月（予定）

設置高校：

岡山県立東岡山工業高等学校（岡山県岡山市中区土田290−1）

西武学園文理中学・高等学校（埼玉県狭山市柏原新田311−1）※今年夏から投稿開始予定

「365日、学校の片隅で。」公式Instagram：https://www.instagram.com/katasumide_365days/

ポカリスエット公式X：https://x.com/pocarisweat_jp

ポカリスエット公式Instagram：https://www.instagram.com/pocarisweat_jp/

ポカリスエット公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pocarisweat_jp

ポカリスエット公式YouTube：https://www.youtube.com/@otsukaseiyaku/featured

大塚製薬＝https://www.otsuka.co.jp/

ポカリスエット ブランドサイト＝https://pocarisweat.jp/

ポカリスエット Web movie「THE BEST OF 365日、学校の片隅で。VOL.1」＝https://youtu.be/QM6VEfYEoYE