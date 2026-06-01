伊藤園は、国産ヨーグルトのパイオニアであり、今年6月に創業140周年を迎えるチチヤスと共同開発した清涼飲料水「チー坊のカラフル乳酸菌 チチヤスヨーグルト風味」を6月1日に発売する。

近年、見た目の楽しさを備えた飲み物などへの関心の高まりに加え、日常生活の中で無理なく健康を意識したいというニーズが広がっている。特に、子どもを含む幅広い世代においては、「楽しくおいしく続けられること」が選択のポイントの一つとなっている。同社はこうした背景のもと、見て楽しみながら乳酸菌を摂取できる「チー坊のカラフル乳酸菌 チチヤスヨーグルト風味」を新発売する。

「チー坊のカラフル乳酸菌 チチヤスヨーグルト風味」は、チチヤス独自の乳酸菌「ST9618」を含有しており、いつでも乳酸菌をおいしく手軽に摂取できるヨーグルト風味の清涼飲料水。3色のこんにゃくボールが見た目にも楽しく、つるっとした弾力のある食感で、飲むたびに新しいおいしさを楽しめる。

同社は、「チー坊のカラフル乳酸菌 チチヤスヨーグルト風味」の販売を通じて、日常の中で楽しみながら乳酸菌を取り入れる新たな選択肢を提供するとともに、親子での飲用シーンや間食時の価値提案を行っていく考え。

［小売価格］216円（税込）

［発売日］6月1日（月）

伊藤園＝https://www.itoen.co.jp

チチヤス＝https://www.chichiyasu.com