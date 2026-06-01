赤城乳業は、「大人なガリガリ君もぎたてぶどう（6本入り）ポケモンキャンペーンパッケージ」を6月1日から数量限定発売する（キャンペーンパッケージは数量限定のため、応募期間内でも無くなる場合がある。また、対象のキャンペーンパッケージへ順次切り替わっていくので、店頭によっては取り扱い時期が遅くなる場合がある）。

「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」は、ぶどうアイスの中に、ジューシーで香り立ちの良さが特徴の収穫して24時間以内に搾汁した、もぎたてぶどう果汁かき氷を入れたアイスキャンディー。ぶどう果汁を33％使用した、本格的な果汁感が味わえる商品になっている。



「大人なガリガリ君もぎたてぶどう（6本入り）ポケモンキャンペーンパッケージ」

今回のパッケージには、「ポケットモンスター 赤・緑」シリーズ発売30周年を記念し、これまでの冒険の歴史を彩ってきたポケモンたちを贅沢にデザインした。表面には、各地方のパートナーポケモンたちが、みずみずしいぶどうの房のように集まり、パッケージいっぱいににぎやかさを表現している。カラフルで躍動感あふれるビジュアルが、同商品のフレーバーイメージとも調和した特別仕様になっている。裏面には、歴代の象徴的なポケモンたちが夜空に輝くように配置され、壮大で神秘的な世界観を演出した。これまでの冒険の軌跡を感じながら、ポケモンの魅力を存分に楽しめるデザインに仕上げている。

また、「ガリガリ君」45周年と「ポケットモンスター」30周年を記念した企画として、「ポケモン・ガリガリ君冒険グッズ」が合計1000名に当たるキャンペーンを実施する。ここでしか手に入らないオリジナルアイテムで、新たな冒険気分をぜひ楽しんでほしい考え。

赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでいただける新しいアイスクリームの提案をしていきます。

［小売価格］486円（税込）

［発売日］6月1日（月）

赤城乳業＝https://www.akagi.com