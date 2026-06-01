大正製薬、年齢とともに気になる様々な身体不調に効く通信販売限定の栄養ドリンク剤「リポビタンバイタル」を発売
大正製薬は、13種類の有効成分を配合した、通信販売限定の栄養ドリンク剤「リポビタンバイタル」（指定医薬部外品）を、6月1日から、同社通販サイト「大正製薬ダイレクト」等で販売を開始する。
同製品は、手軽に栄養補給したいときや疲れを感じたときに、BCAA（Branched−Chain Amino Acids（分岐鎖アミノ酸））とローヤルゼリーでサポートするドリンク剤。加齢に伴い体力の変化を感じ始めた人に向けて、無理をせず健康的な日常を過ごせるよう後押しする。
加齢とともに、疲れを感じやすい、身体が重い、だるいなど身体の変化を感じる人が増えている。こうした背景を踏まえ、同社は1日1本で加齢による様々な身体不調の改善をサポートしたいと考え、同製品を開発した。また、「今日は必要だな」と感じた時に飲みやすいよう試行錯誤を重ね、すっきりとした風味に仕上げた。
無理に頑張るためのものではなく、日々の栄養補給として、「リポビタンバイタル」は、栄養補給を通じて前向きな日々をサポートする。
製品特長は、有効成分13種類を配合。必須アミノ酸BCAA＊をはじめ、女王蜂のパワーの源・ローヤルゼリー、タウリンやビタミンB群など、50代以上の身体を考えた処方設計になっている。
［小売価格］275円（税込）
［発売日］6月1日（月）
大正製薬＝https://www.taisho.co.jp