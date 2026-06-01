大正製薬は、13種類の有効成分を配合した、通信販売限定の栄養ドリンク剤「リポビタンバイタル」（指定医薬部外品）を、6月1日から、同社通販サイト「大正製薬ダイレクト」等で販売を開始する。

同製品は、手軽に栄養補給したいときや疲れを感じたときに、BCAA（Branched−Chain Amino Acids（分岐鎖アミノ酸））とローヤルゼリーでサポートするドリンク剤。加齢に伴い体力の変化を感じ始めた人に向けて、無理をせず健康的な日常を過ごせるよう後押しする。

加齢とともに、疲れを感じやすい、身体が重い、だるいなど身体の変化を感じる人が増えている。こうした背景を踏まえ、同社は1日1本で加齢による様々な身体不調の改善をサポートしたいと考え、同製品を開発した。また、「今日は必要だな」と感じた時に飲みやすいよう試行錯誤を重ね、すっきりとした風味に仕上げた。

無理に頑張るためのものではなく、日々の栄養補給として、「リポビタンバイタル」は、栄養補給を通じて前向きな日々をサポートする。

製品特長は、有効成分13種類を配合。必須アミノ酸BCAA＊をはじめ、女王蜂のパワーの源・ローヤルゼリー、タウリンやビタミンB群など、50代以上の身体を考えた処方設計になっている。

［小売価格］275円（税込）

［発売日］6月1日（月）

大正製薬＝https://www.taisho.co.jp