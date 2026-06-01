森香澄、インスタに海外旅行のストーリーあふれる 「私の周りが結構結婚ラッシュで…」
タレント・フリーアナウンサーの森香澄が1日、都内で行われた「PEACH JOHN『人魚のブラ』SUMMER OASIS」記者発表会に登壇。海外旅行に行きたいと明かした。
「長期の夏休みが取れたら何をしたいか」という質問を投げかけられ、「海外に行って、何も考えずにビーチを見てぼーっとしたいです」と回答。
【全身ショット】リアルマーメイド…淡いブルーのドレスで魅了した森香澄
続けて「私の周りが結構結婚ラッシュで、タヒチとかモルディブとか、そういう新婚旅行に行くような国でストーリーがあふれていまして」と語り、「今はそのスマホの画面で満足してるんですけど、実際に見たいなと思っております」と明かした。
ホップアップショップ「PEACH JOHN SUMMER OASIS」が、きょう1日から14日まで東京・ルミネ新宿ルミネ2の2階 Gallery2で行われる。香りに包まれ、光りや素材が重なり合うロマンチックな空間で、夏のときめきの時間を提供しており、エモーショナルな空間の中で、“甘い魔法をかける夏”を五感で体験。夏のランジェリー、ビューティ、ルームウェアなど、5つのスペースで構成されている。
「長期の夏休みが取れたら何をしたいか」という質問を投げかけられ、「海外に行って、何も考えずにビーチを見てぼーっとしたいです」と回答。
【全身ショット】リアルマーメイド…淡いブルーのドレスで魅了した森香澄
続けて「私の周りが結構結婚ラッシュで、タヒチとかモルディブとか、そういう新婚旅行に行くような国でストーリーがあふれていまして」と語り、「今はそのスマホの画面で満足してるんですけど、実際に見たいなと思っております」と明かした。