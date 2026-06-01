タレント上沼恵美子（71）が1日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。かなうなら組みたかった相方を口にした。

自身のYouTubeチャンネル「上沼恵美子ちゃんねる」で、親交が深かった占い師・故細木数子さんについて語った動画が102万回再生に到達。上沼しか知らない生前の細木さんについて語られた。

「細木先生の力やねえ、すごいねえ。Netflixが当たってるのもあるし。瞬く間に100万超えました」と報告したが、「ただ、あんなのは甘っちょろいんですよ」と言ってのけた。

上沼は「言えてない話がめちゃくちゃあって。細木先生を懲らしめようとか、最低だわって話じゃなよ？でも、めちゃくちゃとっておきの話があるねん！でもそれはやめとうと思ってしゃべってないの」と明かした。「ちょっと笑える話があって、ほんとはしゃべりたいのよ。悔しい！」とアピールした。

上沼は、当時の細木さん人気に「Netflixのドラマ見て思ったけど戦争で苦労して、のし上がった人。そういう迫力をバックに持ってる人は説得力が違う。あの時代はああしろ！こうしろ！ダメよ！と言ってくれる人が必要な時代だったんだと思う」と語った。そんなズバズバものを言う細木さんだったが、「いろんなことおっしゃるし、霊感商法とかも言われてるけど…私そんなん知らんもん。そんな私に言わせたらおちゃめな方、愉快な方」と評した。

「私ちょっと先生のことおちょくってました、アハハ！こんなこと分からんやろうなってことを言うて、遊んでたとこがあります。ロケに一緒に行ったときとかも、素直な方なんでね。面白いなあと思いました」と懐かしんだ。

細木さんは嫌いな人には感情でものを言うところもあったというが、「私は先生に“それは言わんとこ？”ってツッコめた」と関係性を回想。「今まだご健在だったら、私、細木先生とコンビ組んでM-1に出たいです」と衝撃発言で笑わせ、「強すぎる！」と藤崎マーケット・田崎佑一を言わしめた。

「細木先生が言うことに“なんでやねん！”“それはあかん！”って私が戒めるねん。そういう漫才ができたな、って思うねん」と想像し、ドリームコンビに共演陣も声を上げていた。