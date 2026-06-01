「パイの実」史上初のアニメ化決定 ももクロ百田夏菜子が“推しキャラ”告白「ももクロ要素をたくさん見つけて…」
【モデルプレス＝2026/06/01】ももいろクローバーZの百田夏菜子、お笑いコンビ・マユリカ（中谷祐太／阪本匠伍）が6月1日、都内で開催されたロッテ 「パイの実」アニメ化発表会に出席。推しキャラを明かした。
【写真】ももクロ百田夏菜子、“推し”の直筆イラスト
発売から48年目を迎えるロングセラーブランド「パイの実」は、史上初となるアニメ化が決定。主人公役の声優には『クレヨンしんちゃん』の野原しんのすけ役で知られる小林由美子を起用し、『プリキュア』キュアエール役の引坂理絵も声優を務める。
透け感のある黄色のワンピース姿で登場した百田は、初対面になったマユリカの中谷について、「すごく猫背を気になさっていて。運動を朝からしていたので、それはちょっと意外なポイントだなと思いました。あんまりストレッチとかするタイプではないのかなと、勝手に（笑）。朝からしっかり動かしていたので、すごく健康的でいいなと」とコメント。また百田は阪本に関して「クールな方だなと、すごく思いました（笑）。リハーサルの時とかは、あんまりお話しするタイミングがなかったので。私は緊張しています（笑）」と印象を明かして、阪本は「たぶん暗いだけやと思います。クールというか。良い言い方で、ありがとうございます」と返して会場を沸かせていた。
イラストとともに推しキャラを発表するコーナーで、3人はそれぞれ可愛らしいイラストを披露。「ロクシー」を選んだ百田は「メンバーの玉井詩織ちゃんが、6月4日が誕生日で、誕生日が同じっていうところと。ロクシーの特技がストップウォッチを6秒4で止められるっていう。高城れにちゃんが、ストップウォッチをぴったり止めるのが、すごくて。メンバーで順番に、誰が一番10秒00に近くストップウォッチを止められるかっていうので、一番最初にやって一番で10秒00を出したんです。れにちゃんの特技と、あと付いている髪飾りがあーりん＝佐々木彩夏ちゃんに似ているので（笑）。ももクロ要素をたくさん見つけてしまったので、推しだなと思いました」と明かしていた。
「パイの実」にちなんだ野望をアニメに合わせて明かす即興アフレコのコーナーで、百田は「サクサク動くぞー！」と絶叫。「私は普段のんびりとしている、行動がゆっくりだって、いろんな人たちに言われることが多くて。ライブの本番前とかも、私は割と普通のリズムで、自分なりのリズムで動いているんですけど、周りのスタッフさんやメンバーからしたら、『この人こんなにぎりぎりまでゆっくりしてて大丈夫なのかな？』って見えるみたいで。なのでもうちょっとサクサクと、パイの実のように行動できるようにという野望・思いを込めて。行動がゆっくりなので、サクサク動きたい」と笑顔で明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ももクロ百田夏菜子、“推し”の直筆イラスト
◆百田夏菜子、マユリカと初対面
発売から48年目を迎えるロングセラーブランド「パイの実」は、史上初となるアニメ化が決定。主人公役の声優には『クレヨンしんちゃん』の野原しんのすけ役で知られる小林由美子を起用し、『プリキュア』キュアエール役の引坂理絵も声優を務める。
◆百田夏菜子「パイの実」アニメ化で推しキャラ告白
イラストとともに推しキャラを発表するコーナーで、3人はそれぞれ可愛らしいイラストを披露。「ロクシー」を選んだ百田は「メンバーの玉井詩織ちゃんが、6月4日が誕生日で、誕生日が同じっていうところと。ロクシーの特技がストップウォッチを6秒4で止められるっていう。高城れにちゃんが、ストップウォッチをぴったり止めるのが、すごくて。メンバーで順番に、誰が一番10秒00に近くストップウォッチを止められるかっていうので、一番最初にやって一番で10秒00を出したんです。れにちゃんの特技と、あと付いている髪飾りがあーりん＝佐々木彩夏ちゃんに似ているので（笑）。ももクロ要素をたくさん見つけてしまったので、推しだなと思いました」と明かしていた。
「パイの実」にちなんだ野望をアニメに合わせて明かす即興アフレコのコーナーで、百田は「サクサク動くぞー！」と絶叫。「私は普段のんびりとしている、行動がゆっくりだって、いろんな人たちに言われることが多くて。ライブの本番前とかも、私は割と普通のリズムで、自分なりのリズムで動いているんですけど、周りのスタッフさんやメンバーからしたら、『この人こんなにぎりぎりまでゆっくりしてて大丈夫なのかな？』って見えるみたいで。なのでもうちょっとサクサクと、パイの実のように行動できるようにという野望・思いを込めて。行動がゆっくりなので、サクサク動きたい」と笑顔で明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】