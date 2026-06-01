「完全にロックスター」NCT・ユウタ、圧倒的カリスマ性で魅了…『メトロック2026』ステージフォト公開

NCTのユウタが、唯一無二のカリスマ性でファンを魅了した。

ユウタは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】「完全にロックスター」ユウタ、圧倒的カリスマ性

公開された写真は、5月31日に大阪・海とのふれあい広場で開催された音楽フェスティバル『METROCK2026（メトロック2026）』のステージフォトだ。

快晴の空の下、ユウタはブラックのタンクトップにレザーパンツを合わせたロックなスタイリングで登場。マイクを握りながら力強く歌い上げる姿はもちろん、ステージを縦横無尽に駆け巡る躍動感あふれる姿で会場の視線を釘付けにした。

投稿を見たファンからは「かっこよすぎる」「完全にロックスター」「筋肉すごい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ユウタInstagram）

なお、ユウタが所属数NCT 127は、8月14日に米・LA Convention Center・Crypto.com Arenaで開催される『KCON LA 2026』に出演予定だ。

◇ユウタ プロフィール

1995年10月26日生まれ。本名は中本悠太。2016年7月、NCT 127のメンバーとしてデビューし、グループではサブボーカルとリードダンサーを務める。中学生のときに東方神起を見て、アイドルを志す。2012年、出身地の大阪で行われたSMグローバルオーディションに合格し、満16歳の時に渡韓。約4年間、練習生として過ごした。SMエンターテインメント所属のデビュー組では初めての日本人だ。2022年には映画『HiGH＆LOW THE WORST X』に出演し、日本で俳優デビューも果たした。