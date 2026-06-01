鈴木福、二宮和也からの直筆プレゼント公開「一生の宝物です」嵐ラストライブ当日に感謝の思いつづる
【モデルプレス＝2026/06/01】俳優の鈴木福が5月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。同日にラストライブを行った嵐（大野智・櫻井翔・相葉雅紀・二宮和也・松本潤）への思いをつづり、二宮から贈られたバースデーメッセージを公開した。
【写真】21歳子役出身俳優、ニノから贈られた直筆バースデーメッセージ
同日開催したラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の東京ドーム公演をもって活動を終了した嵐。ドラマやバラエティー番組などで嵐と共演してきた鈴木は「宝物」として、2020年まで放送されたフジテレビ系バラエティー「VS嵐」の記念品が並んだ写真と、二宮からの直筆バースデーメッセージを公開。「嵐のみなさん、本当にお疲れ様でした。ずっとテンション爆上げ！からの後半爆泣き」とメンバーへの労いの言葉とライブの感想をつづった。
さらに「さまざまな番組で、『嵐』という伝説の存在と同じ空間、同じ時間を何度も共にできたことを誇りに思います。バラエティや音楽番組で5人と、二宮さん、櫻井さんとはドラマでも共演させていただきました」と共演番組や二宮と櫻井とのドラマ共演した縁を振り返った。
最後には「『嵐にしやがれ』の最年少アニキは、僕のままなんじゃないかな？笑 一生自慢していきます！！」「そして、『VS嵐』は、これまで出てきた番組の中で1番好きで楽しかった番組と言っても過言ではないくらい大好きでした！ここに置いていないたくさんの出演記念ボード、一生の宝物です！！」と愛いっぱいにつづっている。
続く投稿でも、鈴木は「嵐のみなさんに、お仕事でも、いちファンとしてもたくさん元気、勇気、愛をもらいました」と記し「僕は1人で俳優をやっているし、嵐のみなさんとは違うけれど、芸能界に生きる人間として、嵐のような、たくさんの人に希望を与えられるものすごい存在になれるように、頑張りたいです」と意気込み。「伝説のラストを、観ることができて本当によかった。これからも嵐を、嵐の音楽たちを愛していきます！！ありがとう！嵐！！」と感謝を伝えている。
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した5人は2026年のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
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【写真】21歳子役出身俳優、ニノから贈られた直筆バースデーメッセージ
◆鈴木福、二宮和也からの直筆バースデーメッセージ公開
同日開催したラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の東京ドーム公演をもって活動を終了した嵐。ドラマやバラエティー番組などで嵐と共演してきた鈴木は「宝物」として、2020年まで放送されたフジテレビ系バラエティー「VS嵐」の記念品が並んだ写真と、二宮からの直筆バースデーメッセージを公開。「嵐のみなさん、本当にお疲れ様でした。ずっとテンション爆上げ！からの後半爆泣き」とメンバーへの労いの言葉とライブの感想をつづった。
最後には「『嵐にしやがれ』の最年少アニキは、僕のままなんじゃないかな？笑 一生自慢していきます！！」「そして、『VS嵐』は、これまで出てきた番組の中で1番好きで楽しかった番組と言っても過言ではないくらい大好きでした！ここに置いていないたくさんの出演記念ボード、一生の宝物です！！」と愛いっぱいにつづっている。
◆鈴木福「ありがとう！嵐！！」
続く投稿でも、鈴木は「嵐のみなさんに、お仕事でも、いちファンとしてもたくさん元気、勇気、愛をもらいました」と記し「僕は1人で俳優をやっているし、嵐のみなさんとは違うけれど、芸能界に生きる人間として、嵐のような、たくさんの人に希望を与えられるものすごい存在になれるように、頑張りたいです」と意気込み。「伝説のラストを、観ることができて本当によかった。これからも嵐を、嵐の音楽たちを愛していきます！！ありがとう！嵐！！」と感謝を伝えている。
◆嵐、ラストライブ開催
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した5人は2026年のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
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