「ファイナルファンタジー」より、カードゲーム用のプレイマットとカードスリーブが9月17日発売決定。スリーブは一部が輝く
プレイマットFF7R INTERGRADE KEY ART
スクウェア・エニックスは、「ファイナルファンタジー」シリーズのプレイマットやカードスリーブを9月17日に発売する。価格はプレイマットが各3,300円、スリーブが各2,970円。
今回発売するプレイマットは「ファイナルファンタジーVII リバース」や「ファイナルファンタジーXIV」、「ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー」などのアートを使用したもの。サイズは610mm（幅）×340mm（高さ）×1.5mm（厚み）となっている。カードゲームのほか、マウスパッドとしても使用できる。
プレイマットファイナルファンタジーシリーズチョコボのなかまたち
プレイマットファイナルファンタジーVII リバースキーアート
プレイマットファイナルファンタジーXIVイメージアートVol.2
プレイマットディシディア デュエルム ファイナルファンタジーキーアート
カードスリーブは「ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー」に登場する「ウォーリアオブライト」と「リノア」、「ファイナルファンタジーVII リバース」のキーアートを使用したものなど。背景やエフェクトなどの一部が輝く仕様となっている。
ファイナルファンタジー カードスリーブシリーズプレミアム ウォーリアオブライト
ファイナルファンタジー カードスリーブシリーズプレミアム リノア
ファイナルファンタジー カードスリーブシリーズプレミアム FF7 REBIRTH KEY ART
ファイナルファンタジー カードスリーブシリーズプレミアム スフェーン
ファイナルファンタジー カードスリーブシリーズプレミアム FFX 25th
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
(C) SQUARE ENIX
(C) SQUARE ENIX / NHN PlayArt
CHARACTER DESIGN: MIKI YAMASHITA / TETSUYA NOMURA