【「ファイナルファンタジー」シリーズプレイマット・カードスリーブ】 9月17日 発売予定 価格： 3,300円（プレイマット） 2,970円（スリーブ）

プレイマットFF7R INTERGRADE KEY ART

スクウェア・エニックスは、「ファイナルファンタジー」シリーズのプレイマットやカードスリーブを9月17日に発売する。価格はプレイマットが各3,300円、スリーブが各2,970円。

今回発売するプレイマットは「ファイナルファンタジーVII リバース」や「ファイナルファンタジーXIV」、「ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー」などのアートを使用したもの。サイズは610mm（幅）×340mm（高さ）×1.5mm（厚み）となっている。カードゲームのほか、マウスパッドとしても使用できる。

プレイマットファイナルファンタジーシリーズチョコボのなかまたち

プレイマットファイナルファンタジーVII リバースキーアート

プレイマットファイナルファンタジーXIVイメージアートVol.2

プレイマットディシディア デュエルム ファイナルファンタジーキーアート

カードスリーブは「ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー」に登場する「ウォーリアオブライト」と「リノア」、「ファイナルファンタジーVII リバース」のキーアートを使用したものなど。背景やエフェクトなどの一部が輝く仕様となっている。

ファイナルファンタジー カードスリーブシリーズプレミアム ウォーリアオブライト

ファイナルファンタジー カードスリーブシリーズプレミアム リノア

ファイナルファンタジー カードスリーブシリーズプレミアム FF7 REBIRTH KEY ART

ファイナルファンタジー カードスリーブシリーズプレミアム スフェーン

ファイナルファンタジー カードスリーブシリーズプレミアム FFX 25th

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

(C) SQUARE ENIX

(C) SQUARE ENIX / NHN PlayArt

CHARACTER DESIGN: MIKI YAMASHITA / TETSUYA NOMURA