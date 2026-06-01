【rurudo ESPRESTO-Sleepy Bunny-シュガー Another color ver.】 11月ごろ 展開予定

BANDAI SPIRITSは、プライズ「rurudo ESPRESTO-Sleepy Bunny-シュガー Another color ver.」を11月ごろに展開することを発表した。

本製品は、イラストレーターのrurudo氏が描くオリジナルキャラクター「シュガー」を、同社のプライズフィギュアシリーズ「ESPRESTO」で立体化するもの。

2025年7月に展開された「rurudo ESPRESTO-Sleepy Bunny-シュガー」から、彩色を新たに再び商品化しており、透明感のある彩色と繊細に作り込まれた造形に注目なフィギュアとなっている。

「rurudo ESPRESTO-Sleepy Bunny-シュガー Another color ver.」

種類：全1種 サイズ：約130mm

(C)rurudot

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